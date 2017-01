Weitere Themen aus dem Quartalsausblick:



- Aktien entwickelte Märkte: Tech-Unternehmen könnten von der Möglichkeit profitieren, Cashbestände zu einem viel zu reduzierten Steuersatz zurückzuführen.



- Emerging Markets-Aktien: Die chinesische Politik sollte weiterhin unterstützend wirken, aber die Stärke des US-Dollars könnte Gegenwind bedeuten.



- Globale Zinsen: Aufgrund eines weltweit unterschiedlichen politischen Ausblicks seien Unsicherheit und Volatilität die Schlagworte.



- Kreditmarkt: Auch wenn sich die Fundamentaldaten verschlechtert hätten, dürften die Ausfälle niedrig bleiben.



- Schwellenmarktanleihen: Lokalwährungen würden gegenüber Hartwährung und Unternehmensanleihen bevorzugt.



- Immobilien: Der britische Immobiliensektor stehe vor Herausforderungen. Kurzfristig würden in Europa höhere Erträge erwartet, während sich das Angebot in den USA verbessern dürfte. (11.01.2017/ac/a/m)







Der Sieg von Donald Trump an den Wahlurnen am 9. November 2016 habe die globalen Märkte signifikant beeinflusst. Er habe zu einer starken Aktien-Rally in entwickelten Märkten geführt und habe die Renditen an allen wichtigen Anleihemärkte ansteigen lassen. Die Marktbewegungen seien den Anzeichen im vergangenen Jahr gefolgt, dass die Reflation, die von Investoren zu dieser Zeit weitgehend unterschätzt worden sei, über die Deflation triumphieren würde.Aviva Investors rechne damit, dass die globalen Wachstumsaussichten eine höhere Inflation unterstützen würden. Zudem erwarte das Investmenthaus, dass die Weltwirtschaft 2017 und 2018 das höchste Wachstum seit 2011 aufweisen werde, insbesondere wenn andere Länder den USA bei der Implementierung einer expansiveren Fiskalpolitik folgen sollten.Ian Pizer, Head of Investment Strategy bei Aviva Investors, kommentiere: "Eine signifikante Steuerreform könnte in den USA ein potenzieller Game-Changer sein und würde 2017 Aktien in entwickelten Märkten unterstützen, während die erhöhten Infrastruktur-Ausgaben den Industrie- und Rohstoffsektor ankurbeln würden.""In den Schwellenländern dürften sich die Unternehmensgewinne weiterhin zusammen mit den Fundamentaldaten erholen, doch die Bedrohung durch einen verstärkten globalen Protektionismus würde Schwellenländeraktien härter treffen als andere Aktienmärkte. Zudem würde eine Stärkung des Protektionismus die Erholung der Fundamentaldaten bei Schwellenmarktanleihen herausfordern."