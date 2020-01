New YorkParis (www.aktiencheck.de) - Das neue Jahr startete so, wie das alte zu Ende ging - turbulent, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Dass der US-Aktienmarkt - gemessen am Dow Jones Index ( ISIN US2605661048 WKN 969420 ) - daher recht volatil ins Jahr gestartet sei, überrasche nicht wirklich. Und auch in den kommenden Tagen und Wochen dürfte das Börsenbarometer nicht zur Ruhe kommen, würden doch noch weitere potenzielle Krisenherde über den Märkten schweben. Neben der Lage am Persischen Golf könnten auch die Verhandlungen rund um den Brexit und ein möglicher Handelskonflikt zwischen den USA und der EU die Märkte belasten. Mut mache hingegen, dass die Unterzeichnung des Phase-1-Handelsabkommens zwischen den USA und China kurz bevorstehe - und die Chance einer weiteren Annäherung der beiden Großmächte zumindest vorhanden sei.Schließlich dürfte US-Präsident Donald Trump im Wahljahr 2020 ein überschaubares Interesse an einer weiteren Eskalation haben. Dass der US-Konjunkturmotor offenbar rund laufe, könnte den Dow Jones ebenfalls stützen. So sei der jüngst veröffentlichte US-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor mit einem Anstieg auf 55,0 Punkte besser ausgefallen als erwartet. Ob auch der Dow Jones 2020 positiv überraschen werde, bleibe zwar abzuwarten - doch die Chance bestehe durchaus. (Ausgabe vom 10.01.2020) (14.01.2020/ac/a/m)