Paris (www.aktiencheck.de) - Was für eine Woche! Mindestens von zwei Seiten haben die Kapitalmärkte zuletzt ordentlich Rückenwind erhalten: zum einen davon, dass Joe Biden - wenngleich das amtliche Endergebnis noch aussteht - Donald Trump als US-Präsident ablösen wird, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Anhaltender Digitalisierungstrend stütze TecDAXWelche Richtung der TecDAX in den kommenden Tagen und Wochen einschlagen werde, sei aktuell zwar schwer vorhersehbar - vor allem die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie sowie Umfang und Startpunkt eines möglichen US-Konjunkturpakets würden viele Anleger verunsichern. Grundsätzlich würden die TecDAX-Aussichten aber vielversprechend bleiben. Fakt sei: Die von der Digitalisierung erfassten Lebensbereiche würden in den kommenden Jahren mit großer Wahrscheinlichkeit weiterhin zunehmen. So würden etwa das Internet der Dinge, autonomes Fahren und die sukzessive steigende Nachfrage nach digitalen Lösungen aus der klassischen Industrie enormes Potenzial bieten. Doch Vorsicht: Auch wenn das Angebot an aussichtsreichen Aktien groß sei, sollten Anleger gerade in der jetzigen Zeit nicht den Fehler machen, wahllos in Wachstumswerte zu investieren. Vor allem für Anleger, die vom langfristigen Technologie-Trend profitieren wollten, biete sich daher ein Investment in den gesamten TecDAX an. (13.11.2020/ac/a/m)