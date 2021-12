Louvet sei nach wie vor davon überzeugt, dass die derzeitigen Kursentwicklungen von Palladium zyklisch bedingt seien. Die mittelfristig positiven Aussichten seien davon nicht betroffen. Alles deute darauf hin, dass die Nachfrage das Angebot im Jahr 2022 zum elften Mal in Folge übersteigen werde. Der Automobilsektor sei zurzeit sehr angespannt. Das spiegele sich in den vollen Auftragsbüchern, den Preisen für alte Autos und dem Durchschnittsalter der in Betrieb befindlichen Autoflotte wider. Im Jahr 2022 könnte es deshalb einen Aufholeffekt geben, insbesondere wenn die Lieferprobleme für Halbleiter abnehmen würden. Sobald der Automobilsektor also zu einer normaleren Produktionsrate zurückkehre, dürfte Palladium wieder attraktiver werden, und der Höchststand über 3.000 US-Dollar pro Unze, dürfte aufgrund der hohen Nachfrage und des begrenzten Angebots im nächsten Jahr wieder erreicht werden.



Platin hingegen dürfte sich schnell erholen. Denn Louvet erwarte eine steigende Herstellung und einen wachsenden Verbrauch von grünem Wasserstoff, wofür viel Platin benötigt werde. Nach Angaben von Bloomberg New Energy Finance dürfte sich die Zahl der Elektrolyseure bis 2022 bereits vervierfachen. Zugegebenermaßen seien die Kapazitäten noch gering, aber sie zeige, dass sich ein Trend entwickele. Nach Angaben von Anglo American Platinum, dem größten Platin-Produzenten, könnte die Wasserstofftechnologie bis 2025 bereits 10 Prozent und bis 2030 fast 40 Prozent der weltweiten Nachfrage abdecken.



Hinzu komme, dass ein großer Teil der Platin- und Palladiumproduktion in Südafrika angesiedelt sei. Anlageschließungen könnten die Produktion dieser beiden Metalle erheblich verringern und so weiter den Kurs beider industrieller Edelmetalle treiben.



Der Fonds: Der von Benjamin Louvet verwaltete UCITS-Fonds OFI Financial Investment Precious Metals investiere konstant zu 35 Prozent in Gold und jeweils zu 20 Prozent in Silber, Platin und Palladium. Die restlichen fünf Prozent des Portfolios seien in Eurodollar investiert (3-Monats-LIBOR). Dieser Ansatz ermögliche Anlegern einen breiten Zugang zu den wichtigsten Edelmetallen über Swaps, denn Louvet investiere nicht in die Rohstoffe selbst. Der 2012 aufgelegte Fonds sei in Euro währungsgesichert und börsentäglich liquide. (13.12.2021/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Der Anstieg der Strompreise hat Metalle wie Zink, Aluminium und Silikon, bei deren Verarbeitung viel Energie verbraucht wird, stark verteuert, so Benjamin Louvet, Fondsmanager OFI Financial Investment Precious Metals bei OFI Asset Management.Insbesondere am Terminmarkt würden Anleger deshalb alleine für das Halten eine Rendite erhalten, die über der von Platin und Palladium liege. Hinzu komme die Nervosität am Markt aufgrund der Verbreitung der neuen Corona-Variante Omikron sowie der Äußerungen des Notenbank-Chefs Jerome Powells zu einer weiterhin hohen Inflation. Beides habe für Kursrücksetzer bei Platin und Palladium gesorgt.