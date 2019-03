Linz (www.aktiencheck.de) - Premierministerin May konnte von der EU eine kleine, aber feine Ergänzungsvereinbarung erringen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Beim Streitthema Zollunion sei vereinbart worden, dass Großbritannien nur temporär darin verbleiben müsse. Das Streitproblem der Grenzkontrollen zwischen Nordirland und Irland sei bis maximal Ende 2020 vertagt worden. Diese als Backstop bezeichnete Regelung sollte doch noch einen Brexit Ende März ermöglichen. Es sei zu erwarten gewesen, dass der zweite Anlauf für den Brexit Deal scheitere. Das Ergebnis sei mehr als eindeutig gewesen - 391 Abgeordnete seien dagegen und nur 242 dafür gewesen. Heute werde für einen Ausstieg ohne Abkommen (hard Brexit) abgestimmt und morgen könnte noch eine Verschiebung entschieden werden. Die Kursgewinne des GBP (bis 0,8493) seien schon wieder großteils verpufft, denn EUR/GPB notiere um 0,8650. Durch die Abstimmungen sei mit erhöhter Volatilität und möglichen überraschenden Kursbewegungen zu rechnen. (13.03.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu



mehr >