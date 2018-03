Alle Anleger würden davon träumen zu kaufen, wenn die Märkte ihren Tiefpunkt erreicht hätten. Und umgekehrt zu verkaufen, wenn sie auf ihrem Höhepunkt seien. Das sei in der Praxis jedoch unmöglich. Und wenn sich Anleger von Angst und Gier leiten lassen würden, würden sie oft genau beim Gegenteil enden. Dann würden sie ihre Aktien in Panik günstig abstoßen, wenn die Märkte korrigieren würden, und würden sie schließlich in vielen Fällen zu einem wesentlich höheren Kurs zurückkaufen, nachdem sich die Märkte beruhigt hätten. Es verstehe sich von selbst, dass das eine schlechte Anlagestrategie sei.



Wenn die Angst das Ruder übernehme, werde häufig vergessen den Hintergrund einer Korrektur am Aktienmarkt zu ermitteln. Sei der Kursrückgang durch grundlegende Probleme in der Wirtschaft ausgelöst worden, die zu Recht Anlass zur Sorge geben sollten? Oder handle es sich um eine technische und stimmungsgetriebene Entwicklung, die in der Regel nur von kurzer Dauer ist und schnell wieder vorübergehe? Wie zum Beispiel, wenn Anleger nach einem größeren Marktaufschwung etwas auf die Bremse treten würden, um die Situation zu analysieren und Gewinne mitzunehmen. Oder wenn relativ unbedeutende Nachrichten mitunter einen negativen, psychologischen Lähmungseffekt an den Finanzmärkten auslösen würden.



Wenn die Angst dominiere, würden einige Anleger zugleich die ursprüngliche Strategie vergessen, die sie zum Kauf einer Aktienanlage bewegt habe. Und zu guter Letzt würden sie oft vergessen, eine Strategie für die Rückkehr an den Markt festzulegen.



Wenn Anleger während eines Kursrückgangs verkaufen würden, hätten sie weniger Geld zur Verfügung, mit dem sie den Verlust aufholen könnten. Darüber hinaus gebe es noch zwei weitere Punkte, die nicht vergessen werden sollten, wenn sich die Stimmung am Aktienmarkt zuspitze: Die Börsen würden sich häufig gleichermaßen schnell in beide Richtungen entwickeln, und nur selten ereigne sich ein wirklich heftiger Einbruch. Auf große Rückgänge würden häufig deutliche Anstiege folgen. Ein Beispiel: Hätten Anleger ihre US-Aktien nach dem Kurseinbruch am fünften Februar diesen Jahres verkauft, hätten sie 4 Prozent des investierten Vermögens verloren. Hätten sie jedoch bis zum sechsten Februar durchgehalten, wäre der Verlust nur halb so groß gewesen. Und gleichzeitig hätten sie die Zeit gehabt, die Situation zu analysieren und eine Strategie festzulegen.



Im Allgemeinen zeige die Erfahrung aus der Vergangenheit, dass Aktien auf längere Sicht eine positive Rendite erzielen und in der Regel auch die Verluste nach einem Kursrückgang relativ schnell einholen würden. Deshalb lautet unsere Devise: In turbulenten Zeiten sollten Anleger an ihren Investitionen festhalten, so die Experten von Danske Invest. (08.03.2018/ac/a/m)







Kopenhagen (www.aktiencheck.de) - Im Prinzip ist eine Korrektur am Aktienmarkt nur ein Problem, wenn Anleger die falschen Entscheidungen treffen, erklärt Tine Choi, Chefstrategin von Danske Invest, in ihrem aktuellen Kommentar.Seit Jahresbeginn würden die globalen Aktienmärkte Achterbahn fahren - von dem besten Jahresauftakt seit langem bis zum größten Einbruch an einem einzigen Tag seit 2011. Obwohl eine Korrektur zum Zeitpunkt des Eintritts stets überrasche, sei es wohl zutreffend zu sagen, dass sich viele Anleger darüber gewundert hätten, wie wenig der Aktienmarkt 2017 geschwankt habe. Für den letzten Kursrückgang müsse man tatsächlich bis November 2016 zurückgehen, als US-Aktien um 3 Prozent gefallen seien - und das sei äußerst ungewöhnlich. Normalerweise würden die Aktienmärkte stets in einem überschaubaren Bereich schwanken, auch wenn man sich in einem Bullenmarkt befinde, wo die Kursentwicklung insgesamt nach oben zeige.Aus diesem Blickwinkel betrachtet sei die Korrektur der letzten Wochen nicht besonders überraschend. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass die Rendite und unsere Vermögensverhältnisse leiden, wenn die Märkte einbrechen, so die Experten von Danske Invest. Obwohl wir wissen, dass eine Aktienanlage mit Risiken behaftet ist, lassen uns größere Korrekturen zwangsläufig innehalten und die Situation überdenken, so die Experten von Danske Invest. Viele Anleger würden es aber nicht dabei belassen. Sie würden vielmehr in Panik geraten und alles abstoßen, was die Entwicklung nur noch weiter verschlimmere.