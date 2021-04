Die Trip.com-Aktie ist ein Kauf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.04.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Trip.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Trip.com-Aktie:

31,00 EUR +1,64% (19.04.2021, 16:11)



Nasdaq-Aktienkurs Trip.com-Aktie:

37,26 USD +2,05% (19.04.2021, 16:05)



ISIN Trip.com-Aktie:

US89677Q1076



WKN Trip.com -Aktie:

A2PUXF



Ticker-Symbol Trip.com-Aktie Deutschland:

CLV



Ticker-Symbol Trip.com-Aktie Nasdaq:

TCOM



Kurzprofil Trip.com:



Trip.com Group, Ltd. (ISIN: US89677Q1076, WKN: A2PUXF, Ticker-Symbol: CLV, NASDAQ-Symbol: TCOM) (ehemals Ctrip.com International) ist ein Reiseunternehmen, das Hotelübernachtungen, Flugtickets und Pauschalreisen in China anbietet. Insbesondere auf Individualreisen im Geschäfts- und Freizeitbereich zielt dessen Portfolio ab. Zudem werden chinesischen Großunternehmen Reiseverwaltungsdienste offeriert. (19.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Trip.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Trip.com Group Ltd (ISIN: US89677Q1076, WKN: A2PUXF, Ticker-Symbol: CLV, NASDAQ-Symbol: TCOM) unter die Lupe.Trip.com habe beim IPO in Hongkong, im Rahmen eines Zweit-Listings, ein starkes Debüt hingelegt. Die Papiere des Online-Reiseportals seien am ersten Handelstag um mehr als vier Prozent gestiegen. Grund: Trip.com-Boss James Liang habe zusätzlich auch noch positive Nachrichten im Gepäck gehabt.Das in China ansässige Unternehmen ist bereits seit 2003 an der Nasdaq in New York notiert. In den vergangenen Monaten hätten aber viele große, in den USA börsennotierte, chinesische Unternehmen eine Zweitnotiz in Hongkong aufgenommen. Ein Beispiel sei der Handelsriese Alibaba. Sie möchten sich damit angesichts der wirtschaftlichen Spannungen zwischen den USA und China unabhängiger von der US-Börse machen und der Gefahr eines US-Listing vorbauen. Außerdem könnten sie so neue Einnahmen generieren.Der Preis für den Börsengang habe bei 268 Hongkong-Dollar pro Aktie gelegen und 8,48 Mrd. Hongkong-Dollar (1,09 Mrd. US-Dollar) eingebracht.Einnahmen für Trip.com dürften jetzt auch wieder verstärkt aus dem originären Tourismus-Geschäft sprudeln. "Während ein Großteil des globalen Reisemarktes noch immer unter den Folgen der Coronavirus-Pandemie leidet, erwarten wir für die bevorstehenden Mai-Feiertage eine Rekordzahl von Reisenden in China", so der Boss des Unternehmens, James Liang.Insbesondere bei höherwertigen Hotels bzw. Resorts und Kurzstreckenreisen werde ein "sehr, sehr schnelles Wachstum" erwartet, das den Rückgang der internationalen Reisen mehr als ausgleichen könnte, so Liangs Prognose.Das Zweitlisting sei in der Tat - aufgrund der anhaltenden USA-China-Spannungen - ein intelligenter (Absicherungs-)Schritt. Und er habe eine Milliarde Dollar in die Kasse gespült.Zudem zeichne sich in China ein Reiseboom ab. Dafür würden die aktuellen Buchungszahlen von Trip.com für die Mai-Feiertage sprechen. Als unangefochtene Nummer 1 im Reich der Mitte habe das Online-Portal, das neben Expedia und Booking.com global zu den größten zähle, beste Karten von der enormen Reiselust der Chinesen zu profitieren. Auch die Bewertung verspreche noch Luft nach oben.