Nasdaq-Aktienkurs Trip.com-Aktie:

41,32 USD +3,30% (23.02.2021, 16:07)



ISIN Trip.com-Aktie:

US89677Q1076



WKN Trip.com -Aktie:

A2PUXF



Ticker-Symbol Trip.com-Aktie Deutschland:

CLV



Ticker-Symbol Trip.com-Aktie Nasdaq:

TCOM



Kurzprofil Trip.com:



Trip.com Group, Ltd. (ISIN: US89677Q1076, WKN: A2PUXF, Ticker-Symbol: CLV, NASDAQ-Symbol: TCOM) (ehemals Ctrip.com International) ist ein Reiseunternehmen, das Hotelübernachtungen, Flugtickets und Pauschalreisen in China anbietet. Insbesondere auf Individualreisen im Geschäfts- und Freizeitbereich zielt dessen Portfolio ab. Zudem werden chinesischen Großunternehmen Reiseverwaltungsdienste offeriert. (23.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Trip.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Trip.com Group Ltd (ISIN: US89677Q1076, WKN: A2PUXF, Ticker-Symbol: CLV, NASDAQ-Symbol: TCOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Insgesamt steige die Stimmung für den Reisebereich jetzt wieder kräftig. Trip.com sei eine Online-Reise-Plattform aus China. Der inländische Tourismus in China laufe wieder. Langsam spiegele sich das in der Trip.com-Aktie wider, zumal das Unternehmen auch sehr viel unternommen habe, um das abgreifen zu können. Man konzentriere sich wieder auf den chinesischen Markt. Die internationale Geschichte sei jetzt in den Hintergrund getreten. Die Trip.com-Aktie sei kräftig gestiegen. Es könnte in den letzten Tagen ein bisschen zu schnell gegangen sein, aber insgesamt seien die Experten für die Trip.com-Aktie recht zuversichtlich. Es könne jetzt zwar zu einer Korrektur kommen. Das wäre aber kein großer Beinbruch und würde eine Einstiegsgelegenheit bei der Trip.com-Aktie bieten, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.02.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Trip.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Trip.com-Aktie:34,20 EUR +3,64% (23.02.2021, 16:17)