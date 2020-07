Datenseitig stünden in Deutschland am Dienstag die ZEW-Konjunkturerwartungen sowie die finale Juni-Inflation an (am Freitag für die Eurozone). Am selben Tag kämen die eurolandweite Industrieproduktion für Juni sowie die Handelsbilanz für Mai. Und während in den USA das Michigan-Verbrauchervertrauen für Juli am Freitag eines der Highlights sei, seien es in China am Donnerstag die Juni-Zahlen für Einzelhandel und Industrie sowie das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal.



ZITATE:



"Lagarde setzt ihre Ankündigungen jetzt um, indem sie die Tür für grüne Anleihen im Rahmen der EZB-Anleihekäufe öffnet und von der Leyen, indem sie mit Rückendeckung von Angela Merkel entsprechende Investitionen in Energie und Umweltschutz mit dem EU-Aufbaufonds vorantreibt."



"Mit den zusätzlichen Investitionen und Finanzierungen über "Green Bonds", die auch angesichts der künftigen EZB-Käufe verstärkt vom Bund kommen werden, wird nicht nur die Wirtschaft, sondern auch der Finanzmarkt grüner werden."



"Die Kritik an der EZB hinsichtlich ihrer Kernthemen ist unangebracht, da jede Institution eine Verantwortung für das Gemeinwohl trägt, also auch die EZB - es ist daher gut, dass sie dieser nachkommt und zur Linderung der Klima- und Umweltprobleme beiträgt.



Anleger sollten sich für die grünere europäische Politik positionieren: Ein stärkerer ESG-Fokus macht definitiv Sinn." (10.07.2020/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Als zwei Frauen Ende letzten Jahres das Ruder bei den mit am wichtigsten europäischen Institutionen übernahmen, erklärten beide, dass sie eine klimafreundlichere Politik anstreben, so die Experten von Merck Finck Privatbankiers.Während sich Christine Lagarde Kritikern habe entgegenstellen müssen, die gefordert hätten, dass sich die EZB auf Preis-, Wirtschafts- und Finanzmarktstabilität konzentrieren sollte, hätten Ursula von der Leyens Pläne für ein Klimaabkommen der EU mehr Beifall geerntet. "Jetzt setzen beide ihre Absichten um, indem Lagarde die Tür für grüne Anleihen im Rahmen der EZB-Anleihekäufe öffnet und von der Leyen mit Rückendeckung von Angela Merkel entsprechende Investitionen in Energie und Umweltschutz mit dem EU-Aufbaufonds vorantreibt", sage Robert Greil.Der Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers AG zu den Folgen: "Mit den zusätzlichen Investitionen und Finanzierungen über "Green Bonds", die auch angesichts der künftigen EZB-Käufe verstärkt vom Bund kommen werden, wird nicht nur die Wirtschaft, sondern auch der Finanzmarkt grüner werden." Die Kritik an der EZB hinsichtlich ihrer Kernthemen sehe Greil als unangebracht an: "Jede Institution trägt eine Verantwortung für das Gemeinwohl, auch die EZB - es ist daher gut, dass sie dieser nachkommt und zur Linderung der Klima- und Umweltprobleme beiträgt." Für Anleger bedeute dies, dass sie sich für die grünere europäische Politik positionieren sollten: "Ein stärkerer ESG-Fokus macht definitiv Sinn."EZB-Sitzung weiter vorantreiben dürfte, wird Ursula von der Leyen zusammen mitAngela Merkel einen Tag später auf dem EU-Gipfel die Ausgestaltung des geplantenAufbaufonds diskutieren und dabei weiter versuchen, die Skeptiker ins Boot zu holen.