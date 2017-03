NYSE-Aktienkurs Trina Solar-Aktie:

Die Trina Solar Ltd. (ISIN: US89628E1047, WKN: A0LF3P, Ticker-Symbol: TR3, NYSE-Symbol: TSL) ist ein chinesischer Solar-Konzern. Die Trina Solar Ltd. stellt Ingots, Wafer, Solarzellen und Solarmodule her. Trina Solar verfolgt dabei ein vertikal integriertes Geschäftsmodell. Die Trina Solar Ltd. fertigt an einem Standort die komplette Produktpalette von Ingots, Wafern und Solarzellen bis hin zu fertigen Solarmodulen.



Der Hauptsitz der Trina Solar Ltd. ist in der Provinz Jiangsu. Darüber hinaus unterhält die Trina Solar Ltd. zahlreiche Niederlassungen in den USA, Europa und Asien.



Die Trina Solar-Aktie ist in dem Solaraktienindex PPVX verzeichnet. Seit 2006 ist die Trina Solar Ltd. zudem an der NYSE notiert. Gründer der Trina Solar Ltd. ist Jifan Gao. Die Gründung der Trina Solar Ltd erfolgte 1997. (10.03.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Trina Solar-Aktie: Abschied von der Börse - Verkaufen! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie von Trina Solar Ltd. (ISIN: US89628E1047, WKN: A0LF3P, Ticker-Symbol: TR3, NYSE-Symbol: TSL).Die Trina Solar-Aktie sei zuletzt kräftig gestiegen. Das liege daran, dass Trina Solar jetzt von der Börse genommen werde - wahrscheinlich am 15. März werde die Notierung eingestellt. Man werde die Aktien privatisieren. Als Entschädigung erhalte man 11,60 USD. Die Trina Solar-Aktie notiere nun bei etwa 10,90 USD. Es habe lange gedauert, bis sich die Trina Solar-Aktie an das Übernahmeangebot angenähert habe. Die Trina Solar-Aktie zu kaufen, mache gar keinen Sinn mehr, denke der Aktienprofi.Wer die Trina Solar-Aktie hat, sollte sie besser verkaufen, als dass man dieses Übernahmeprozess abwartet, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.03.2017)Frankfurt-Aktienkurs Trina Solar-Aktie:10,81 Euro +0,01% (10.03.2017, 12:30)Tradegate-Aktienkurs Trina Solar-Aktie:10,81 Euro -0,75% (10.03.2017, 12:48)