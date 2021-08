Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech, CureVac.



Kurzprofil Translate Bio Inc.:



Translate Bio (ISIN: US89374L1044, WKN: A2JPE8, NASDAQ-Ticker-Symbol: TBIO) ist ein Messenger-RNA- oder mRNA-Therapeutikunternehmen. Das Unternehmen entwickelt Medikamente zur Behandlung von Krankheiten, die durch Protein- oder Genfehlfunktionen verursacht werden. Das Unternehmen nutzt seine proprietäre mRNA-Therapieplattform oder MRT-Plattform und entwickelt mRNA, die für funktionelle Proteine kodiert. Die mRNA wird an die Zielzelle abgegeben, wo die zelleigene Maschinerie sie erkennt und übersetzt, die Proteinfunktion wiederherstellt oder verstärkt, um Krankheiten zu behandeln oder zu verhindern. Der MRT-Produktkandidat für die Lunge, MRT5005, wurde entwickelt, um die zugrunde liegende Ursache von CF anzugehen, indem er mRNA, die für ein voll funktionsfähiges CFTR-Protein kodiert, durch Vernebelung an die Lungenepithelzellen liefert. (03.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Translate Bio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Translate Bio Inc. (ISIN: US89374L1044, WKN: A2JPE8, NASDAQ-Ticker-Symbol: TBIO) unter die Lupe.Der französische Pharma-Konzern Sanofi greife nach der Biotech-Schmiede Translate Bio für satte 3,2 Milliarden Dollar. Damit würden die Europäer in den Markt für mRNA-Impfstoffe und -Therapien einsteigen. Das sei mehr als ein Fingerzeig in Richtung BioNTech, CureVac und Moderna.Sanofi lege 38 Dollar pro Aktie von Translate Bio auf den Tisch. Die Prämie liege bei 56 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten 60 Tage. Sanofi rechne sich mit der Transaktion die Beschleunigung der Entwicklung aktueller, lizenzierter Programme im Bereich Impfstoffe und Potenzial zur Erforschung anderer therapeutischer Bereiche aus.Der Deal beschleunige die Einrichtung des kürzlich angekündigten mRNA-Exzellenzzentrums von Sanofi, heiße es weiter. Auch Moderna aus den USA und die deutschen Vertreter CureVac und BioNTech würden große Stück auf die mRNA-Technologie setzen. Zwei der Unternehmen hätten bereits hochwirksame Covid-19-Impfstoffe an den Markt bringen können.Wer investiert ist, dient seine Stücke zum Übernahmepreis an, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: