Welche Arten von Krediten gibt es?

Die Beantragung: Online oder in der Filiale?

Online Kreditvergleich: Für eine komfortable Wahl der Bestkonditionen

Welche Suchattribute sollten gegeben sein?

Welche Kriterien stellen die Kreditanbieter an Sie?

So ist es wichtig, dass der Kreditnehmer volljährig ist. An minderjährige Menschen wird kein Kredit vergeben. Aspekte wie ein geregeltes Einkommen, Bonitätsscore und mehr werden direkt bei Anfrage des Kredites geprüft.



Zudem stellt sich die Frage, ob Sie die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Ist dies nicht der Fall, ist es erforderlich, dass eine zusätzliche gültige Aufenthaltserlaubnis vorgelegt wird.



Augen auf! - Kreditmerkmale, auf die zu achten ist

Wenn Sie sich nun über die Arten der Kredite informiert haben und einen passenden ausgewählt haben, kommen weitere Aspekte zum Vorschein, die berücksichtigt werden müssen. Um hohe Zusatzkosten, durch Zinsen und Gebühren zu vermeiden, gilt es, das Kleingedruckte zu lesen.



Neben dem Sollzins, sprich dem Zinssatz, der als reiner Zins auf den Kredit aufgerechnet wird, gibt es noch den Effektiv- oder effektiven Jahreszins. Der effektive Jahreszins bezeichnet die im Jahr anfallenden Nebenkosten, die auf die Höhe des Kredites bezogen werden. Betrachten Sie ausschließlich den Sollzins, kann es zu fehlerhafter Kalkulation der Gesamtkosten für den Kredit kommen.



Unter den Service- und Bearbeitungsgebühren finden Sie eine Auflistung aller Kosten, die durch die Aufnahme des Kredites zusätzlich anfallen. Hierin werden Bearbeitungs-, Anfrage- und Serviceleistungen zusammengefasst und abgerechnet. Hinzu können noch weitere Zusatzgebühren kommen. Diese entstehen meist dann, wenn Sie vom Kreditplan abweichen. Dies bedeutet, dass die Bank das Recht hat, Ihnen beispielsweise bei einer vorzeitigen Tilgung eine Vorfälligkeitsentschädigung zu berechnen.



Ebenso sollten Sie wissen, dass es für sie in keiner Weise verpflichtend ist, zusätzliche Produkte abzuschließen. Meist kombinieren Banken einen Kredit mit weiteren Produkten, die für den Kunden passend sind. Bankprodukte, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passen würden, aber noch nicht abgeschlossen sind, werden Ihnen angeboten. Dies kann für Sie eine Option sein, weitere Bereiche des alltäglichen Komforts auszubauen, darf aber auch gerne abgelehnt werden.



Sondertilgung und Vorfälligkeitsentschädigung - Auswirkungen auf Ihre Kosten

Sondertilgung und Vorfälligkeitsentschädigung sind Begriffe, die jeder Kreditinteressierte kennen sowie definieren können muss. Nur so kann verhindert werden, dass erhöhte Zusatzkosten für den Kredit anfallen.



Die Sondertilgung kann nur ohne Schufa in Kraft treten. Hierbei dürfen Teilrückzahlungen zusätzlich zu den grundsätzlichen monatlichen Raten zurückgezahlt werden. Ist eine Sondertilgung möglich, so kann die Laufzeit für den Kredit deutlich verkürzt werden. Dies geht mit geminderten Gesamtkosten für den Kredit einher. Um jedoch vor der Aufnahme des Kredites schon sicher sein zu können, dass diese Option offensteht, sollte eine Sondertilgungsvereinbarung im Vertrag getroffen werden. Hierin muss festgehalten werden, dass die Sondertilgung möglich ist, welche Konditionen hierfür herrschen und welche Auswirkungen sie auf die Zinsverrechnung hat.



Die Vorfälligkeitsentschädigung tritt ein, wenn der Kredit gekündigt wird. Dies kann der Fall sein, wenn unvorhergesehen Einnahmen entstehen, die es erlauben, den Kredit mit einem Mal abzubezahlen. Ebenso kann dieser Fall eintreten, wenn eine Umschuldung finanzielle Vorteile mit sich bringt.



Jedoch entsteht hierbei ein Schadensersatz des Kunden gegenüber der Bank, welche runter der Vorfälligkeitsentschädigung klar deklariert wird. Die Banken erleiden durch eine vorzeitige Ablösung einen Refinanzierungsschaden sowie einen Margeschaden. Damit jedoch der Gewinn der Baken nicht gemindert wird, muss eine Gebühr durch den Kreditnehmer abbezahlt werden. Wenn Sie sich vor diesem Fall schützen möchten, muss vor Abschluss des Kreditvertrages darauf geachtete werden, dass eine vorzeitige Kündbarkeit im Betrag vereinbart ist.



Welchen Einfluss hat die Ratenhöhe?

Wenn nun endlich ein passendes Bankunternehmen gefunden ist und auch die Auswahl des Kredits durchgeführt ist, kann die Ratenhöhe festgelegt werden. Hierbei sollte schon im Vorfeld deutlich kalkuliert werden, um keine Nachteile durch die Ratenhöhe zu erhalten. Oftmals werden sogenannte Mini-Raten angeboten, die dem Kunden die Möglichkeit geben den Kredit mit minimalstem monatlichem Aufwand zurückzuzahlen. Wenn Sie sich in einer Situation befinden, in der diese Rate optimal erscheint, kann es sich um ein tolles Angebot handeln.



Können sie jedoch weitaus mehr Geld monatlich zurückbezahlen, sollte diese Option auch in Anspruch genommen werden. Mini-Raten erweitern zwar den Spielraum für weitere monatliche Anschaffungen, bringen aber auch einen sehr langen Tilgungszeitraum mit sich. Je länger der Tilgungszeitraum gewählt wird, desto mehr Kosten summieren sich für die Zinsen, die auf den Kredit hinzugerechnet werden. So bedeutet eine Mini-Rate nicht gleich, dass der Kredit kostengünstig abbezahlt werden kann.



Eine zu hohe Rate sollte jedoch auch nicht abgeschlossen werden. Entstehen finanzielle Probleme oder kommen unerwartete Ausgaben auf Sie zu, können Sie eventuell den vereinbarten Betrag nicht mehr zurückzahlen. Es entstehen zusätzliche Kosten und jede Menge bürokratische Arbeiten für Sie und den Kreditberater.



Wie legen Sie Ihre optimale Kreditratenhöhe fest?

Um zu ermitteln, mit welcher Kreditrate Sie monatlich die optimalen Voraussetzungen haben, ist es erforderlich, zunächst das frei verfügbare Einkommen zu errechnen. Hierzu empfiehlt es sich, alle folgenden Kosten zu summieren:



Miete

Nebenkosten

Auto

Versicherung

Benzin

Telefon, Internet & GEZ

individuelle Ausgaben



Zusätzlich müssen noch die Lebensunterhaltungskosten für Nahrung, Kleidung und Unternehmungen zu diesem Betrag summiert werden. Die letztendlich errechnete Summe kann von den Einnahmen abgezogen werden.

Nun kennen Sie Ihr frei verfügbares Einkommen. Diese entspricht jedoch noch nicht der Kreditrate, welche aufgenommen werden sollte. Eine Empfehlung zahlreicher Berater sagt, dass circa 70 % dieses frei verfügbaren Einkommens die optimale maximale Kreditrate darstellen. Die Möglichkeit unerwartete Ausgaben dennoch bei laufender Rate zu tilgen, ist somit immer gegeben. Es kommt nicht zu unerwarteten Schwierigkeiten und der Kredit kann im gewünschten Zeitfenster abgezahlt werden.



Kredit ohne SCHUFA? Ist das möglich

Der Schufa-Score ist ein Begriff, der bei vielen Verbrauchern mit Unbehagen einhergeht. Niemand möchte einen negativen Eintrag in die SCHUFA-Akte, denn dies kann im weiteren Verlauf des Lebens zahlreiche Einflüsse auf die Kreditwürdigkeit haben.



Wenn ein Kredit aufgenommen werden soll, ist jedoch der Kontakt mit dem Schufa-Verzeichnis meist unumgänglich. Deutsche Banken sind dazu verpflichtet, den Kunden auf seine Bonität prüfen zu lassen, was mit einem Nachprüfen der Schufa-Akte verbunden ist. Die Bonität ist ein Indikator dafür, wie rückzahlungsfähig, aber auch wie willig der Kunde ist. Werden Rechnungen oftmals missachtet, Kreditraten nicht zurückgezahlt oder Darlehen verzögert, kommt es zu einem negativen Eintrag in die Schufa Akte. Ist dies der Fall, können bei zukünftiger Kreditaufnahme deutlich erhöhte Zinsen auf Sie zukommen.



Doch diese Pflicht der Banken zur Bonitätsprüfung gilt nicht in allen Ländern. Ausländische Banken beispielsweise bieten die Möglichkeit, einen schufafreien Kredit zu erhalten. Zumeist sitzen eben diese Banken in der Schweiz, weswegen sich der Begriff des "Schweizer Darlehens" im Bankenjargon etabliert hat.



Diese Banken prüfen Ihre Bonität zwar nicht anhand des Schufaeintrages, verlangen dennoch zahlreiche Auskünfte, die Ihre Rückzahlungswürdigkeit messen lässt. So muss eine Auskunft über das Einkommen gemacht werden. Dieses muss geregelt sein und einen Mindestbetrag einhalten. Ebenso behalten sich zahlreiche ausländische Banken das Recht vor, einen Teil des Lohns zu pfänden, wenn der Darlehen nicht zurückgezahlt wird.



Fazit: Wer vergleicht hat deutlich mehr von seinem Geld

Einen Kreditvergleich online durchzuführen, hat lediglich Vorteile. Sie bekommen einen besseren Überblick, welche Konditionen Sie für Ihre Voraussetzungen erwarten können. Anhand von Beispielrechnungen, übereinstimmenden Suchergebnissen und Angeboten erhalten Sie einen Überblick über die Kreditbeschaffenheit. Zudem erhalten Sie die Option ein deutlich besseres Angebot zu wählen, ohne in eine Schnäppchenfalle zu treten.

Dem Kunden stehen durch eine nutzerorientierte Suchmaschine beste Abstimmung auf die eigene Lebenslage zur Verfügung, die eine Beratung durch einen Betreuer bei der Bank fast schon wieder ausgleichen kann.

Wer sich vor dem Kreditabschluss ausreichend informiert, wird sicherlich nur von der Aufnahme profitieren. (15.01.2018/ac/a/m)









