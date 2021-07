Für das zweite Quartal prognostiziere das Unternehmen zwar ein geringeres Wachstum, am oberen Ende bei 212 Millionen Dollar ergebe sich aber noch immer ein Plus von 39 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.



Das starke Wachstum des Grill-Herstellers sei dabei nicht rein auf Corona zurückzuführen. Laut einem Artikel der US-Lokalzeitung Deseret News habe der Umsatz von Traeger noch 2014 bei gerade einmal 70 Millionen Dollar gelegen.



Grills seien nicht nur jahreszeitlich-bedingt angesagt, sondern aktuell auch an der Börse ein heißes Thema: Vergangene Woche habe das von den ehemaligen Football-Stars Peyton und Eli Manning unterstütze Grill-E-Commerce-Unternehmen BBQGuys einen Deal mit dem SPAC Velocity angekündigt. Außerdem arbeite auch der Grill-Riese Weber seinen Börsengang.



Traeger sei mit seinen hochpreisigen Geräten in einer spannenden Nische des Marktes aktiv, in der das Unternehmen stark wachse. "Der Aktionär" behält die Amerikaner auf dem Zettel, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 26.07.2021)



Für einen Preis von 16 bis 18 Dollar pro Aktie wolle das Unternehmen bis zu 23,5 Millionen Papiere platzieren. In der Mitte der Preisspanne würde Traeger auf eine Bewertung von 2,2 Milliarden Dollar kommen und das IPO auf ein Emissionsvolumen von 400 Millionen Dollar.