Berlin (www.aktiencheck.de) - Die weltweiten Handelsbeziehungen verändern sich gerade rapide, so die Experten von LYNX Broker.Wie viele US-Beobachter sehe auch Sadowski eine potenziell gefährliche Entwicklung, bei der geopolitische Konflikte nicht mehr am Verhandlungstisch, sondern durch Machtdemonstrationen ausgetragen würden. "Der Begriff Handelskrieg kommt ja nicht von ungefähr. Zwar marschieren dabei keine bewaffneten Truppen in das andere Land ein, aber man zeigt dem Gegner ganz klar, wer der Stärkere ist. Dabei kommen nicht nur wirtschaftliche Gesichtspunkte zum Tragen, sondern auch innen- und außenpolitische Ziele können durch wirtschaftlichen Druck und Zwang durchgesetzt werden. Trump und seine Strategen nutzen diesen Umstand aus, indem sie erstmal Brücken abbrechen, um sie dann zu besseren Konditionen für die USA wiederaufzubauen", erkläre der LYNX-Experte. "Dabei müssen sie allerdings auch aufpassen, denn die brüskierten Handelspartner sehen sich bereits heute nach neuen lukrativen Partnerschaften um, mit denen sie sich unabhängiger von den USA machen. Lenkt Trump hier nicht zumindest ein wenig ein, könnte es durchaus passieren, dass die USA immer weiter isoliert werden, was am Ende auch die Wirtschaft schädigen würde."Besonders Handelspartner wie die EU, die sich immer als Verbündete der USA betrachtet hätten, hätten sich empört über die Drohungen aus Washington gezeigt und auch wenn es mittlerweile zu einer Einigung zwischen Jean-Claude Juncker und Trump gekommen sei, bleibe doch die Frage, ob nicht die nächste unliebsame Überraschung aus den USA bereits in Planung sei. "Die Berechenbarkeit der Marktteilnehmer ist einer der wichtigsten Faktoren für stabile Handelsbeziehungen - und dieser ist mit den Zollandrohungen und dem zunehmenden Protektionismus nun leider weggefallen. Das merken auch die Investoren an den Finanzmärkten, an denen ebenso Unsicherheit herrscht. Noch halten sich die Skeptiker und die Befürworter der Trump‘schen Politik die Waage, sodass die Kurse nicht allzu sehr schwanken, aber ob das so bleibt, hängt jetzt auch von den nächsten Schritten der Kontrahenten im Handelskrieg ab. Auch die weitere Entwicklung der US-Wirtschaft, die ja derzeit auf soliden Füßen steht, kann Impulse in die eine oder die andere Richtung geben, ebenso innenpolitische Entscheidungen wie weitere Steuersenkungen in den USA", führe Sadowski aus. Ob Trumps Plan aufgehe oder ob die USA den begonnenen Handelskrieg bereuen würden, bleibe also abzuwarten. (07.08.2018/ac/a/m)