Tradegate-Aktienkurs Toyota Motor-Aktie:

14,786 EUR +1,23% (08.10.2021, 22:26)



Tokio-Aktienkurs Toyota Motor-Aktie:

1.923 JPY +2,89% (08.10.2021)



ISIN Toyota Motor-Aktie:

JP3633400001



WKN Toyota Motor-Aktie:

853510



Ticker-Symbol Toyota Motor-Aktie:

TOM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Toyota Motor-Aktie:

TOYOF



Kurzprofil Toyota Motor Corp.:



Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) ist der größte japanische Fahrzeughersteller und nimmt auch auf dem internationalen Markt eine führende Position ein. Das Angebot des Autoproduzenten umfasst PKW's, Minivans, Jeeps, Luxuslimousinen, Sportwagen und Trucks. Die Fahrzeuge werden unter den Markennamen Toyota, Lexus und Daihatsu vertrieben. (10.10.2021/ac/a/a)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Toyota Motor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Autobauers Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) unter die Lupe.Der japanische Konzern habe in den vergangenen Jahren vieles richtig gemacht. Toyota habe aber auch den Trend hin zur Elektromobilität bewusst nicht mitgemacht, dafür auf den Hybridantrieb gesetzt. Das werde sich aber rächen und künftig in der Kursentwicklung der Toyota Motor-Aktie deutlich widerspiegeln. Dieses Papier müsse man im Depot nicht haben, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.10.2021)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Toyota Motor-Aktie: