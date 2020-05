Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Toyota Motor Corp.": Keine vorhanden.



Hannover (www.aktiencheck.de) - Toyota Motor-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Autobauers Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF).Der Autobauer habe bei den weltweiten Autoverkäufen im Geschäftsjahr 2019/20 einen Rückgang um 1,4% auf 10,457 Mio. Einheiten verzeichnet, nachdem nach 9 Monaten noch ein Absatzplus von 1,8% erzielt worden sei. Die Verkaufszahlen hätten in Japan und in Europa erhöht werden können, während sie in Asien und in Nordamerika rückläufig gewesen seien. Im Kalenderjahr 2019 habe der Absatz des Konzerns bei 10,741 Mio. (2018: 10,594 Mio.) Autos gelegen. Der Konzern-Umsatz habe 2019/20 um 1,0% auf JPY 29,930 Bio. abgenommen.Toyota habe beim operativen Ergebnis ein Minus von 1,0% auf JPY 2,443 Bio. verbucht. Derweil die operativen Ergebnisse in Japan (-7,3%) und in Asien (-18,9%) klar rückläufig gewesen seien, hätten diese in Nordamerika (+136,3%) und in Europa (+20,6%) deutlich zugelegt. Das operative Ergebnis des Segmentes Automobil sei um 0,7% auf JPY 2,052 Bio. erhöht worden, die Sparte Financial Services habe dagegen ein Minus des operativen Ergebnisses von 9,5% auf JPY 292,1 Mrd. hinnehmen müssen, nachdem dieses nach 9 Monaten noch 26,5% im Plus gelegen habe. Das Konzern-Ergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter sei von JPY 1,883 Bio. um 10,3% auf JPY 2,076 Bio. gesteigert worden. Hieraus ergebe sich ein Ergebnis je Aktie von JPY 735,61 (2018/19: JPY 650,55). Die operative Marge des Konzerns habe bei 8,2% stagniert, die der Automobil-Sparte habe leicht von 7,5% auf 7,6% zugenommen.Infolge der Corona-Pandemie habe die Unternehmensführung vorerst nur bzw. immerhin einen Ausblick für das Geschäftsjahr 2020/21 für Absatz (Rückgang um 14,9% auf 8,900 Mio.), Umsatz (Rückgang um 19,8% auf JPY 24,000 Bio.) und operatives Ergebnis (Rückgang um 79,5% auf JPY 500,0 Mrd.) veröffentlicht.Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt sein "halten"-Rating für die Toyota-Aktie. Das Kursziel werde von JPY 7.500 auf JPY 6.500. (Analyse vom 12.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link