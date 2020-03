Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:

Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (26.03.2020/ac/a/a)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Total-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Total-Aktie (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) charttechnisch unter die Lupe.Auch die Total-Aktie habe in den letzten Wochen und Monaten einen beispiellosen Kursverfall hinnehmen müssen. Vom bisherigen Jahreshoch von Anfang Januar bei 50,93 EUR habe der jüngste Verkaufsdruck den Öltitel in der Spitze bis auf 21,12 EUR gedrückt. Damit seien nicht nur die Tiefpunkte der Jahre 2011 und 2003 bei 29,40 EUR bzw. 27,27 EUR unterschritten worden, sondern das Papier habe auch die Tiefs von 1998/97 bei gut 20 EUR ausgelotet. Im langfristigen Kontext sei es interessanterweise zu einem lehrbuchmäßigen Pullback an den ehemaligen Baissetrend seit 2007 (akt. bei 21,98 EUR) gekommen.Auf der Indikatorenseite schlage sich der dramatische Ausverkauf in einem rekordtiefen RSI und MACD nieder. Zumindest Ersterer quittiere die dynamische Gegenbewegung im bisherigen Wochenverlauf mit einem neuen Einstiegssignal. Gleichzeitig habe die Aktie die o. g. Tiefs von 2003 und 2011 zurückerobern können. Per Saldo dürfte ein klassischer Ausverkauf stattgefunden haben, so dass das Verlaufstief bei 21,12 EUR ein wichtiges zyklisches Low darstelle. Das jüngste Abwärtsgap (33,97 EUR zu 36,97 EUR), in das auch das Tief vom Februar 2016 (35,12 EUR) falle, definiere ein erstes Erholungsziel, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 26.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:32,815 EUR +8,66% (25.03.2020, 17:35)