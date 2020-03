Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:

32,01 EUR -3,00% (27.03.2020, 11:37)



ISIN Total-Aktie:

FR0000120271



WKN Total-Aktie:

850727



Ticker-Symbol Total-Aktie:

TOTB



Euronext - Paris Ticker-Symbol Total-Aktie:

FP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Total-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (27.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Total-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gaskonzerns Total S.A. (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) unter die Lupe.Ähnlich wie beim Konkurrenten Royal Dutch Shell dürfte auch bei Total spannend werden, ob der Energieriese seine üppigen Dividenden auch weiterhin aufrechterhalten könne, sollten die Ölpreise noch längere Zeit auf historisch niedrigen Niveaus verharren. Für die Dividende für 2019 stehe indes nun ein wichtiger Termin an.So sei am nächsten Montag (30.3.) der Ex-Tag für die Dividende für das vierte Quartal 2019. Dann erfolge der Abschlag in Höhe von 0,68 Euro je Anteilschein. In den Genuss der Ausschüttung kämen alle Anleger, welche die Total-Aktie zum Ende des heutigen Handelstages in ihren Depots hätten. Die Gutschrift solle dann ab dem 1. April gutgeschrieben werden.Das Marktumfeld für Energiekonzerne bleibe äußerst hart. Mutige Anleger können dennoch allmählich wieder erste Positionen bei Total aufbauen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Dabei sollte das Investment mit einem auf 20,60 Euro nachgezogenen Stopp abgesichert werden. (Analyse vom 27.03.2020)Börsenplätze Total-Aktie:Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:31,83 EUR -3,94% (27.03.2020, 11:30)