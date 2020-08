Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:

33,70 EUR +1,22% (31.08.2020, 14:54)



Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:

33,30 EUR +0,06% (28.08.2020)



ISIN Total-Aktie:

FR0000120271



WKN Total-Aktie:

850727



Ticker-Symbol Total-Aktie:

TOTB



Euronext - Paris Ticker-Symbol Total-Aktie:

FP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Total-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (31.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Total-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gaskonzerns Total S.A. (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) unter die Lupe.Die Aktie des französischen Energieriesen Total könne heute deutlich zulegen. Impulse gebe es dabei vor allem vom Rohstoffmarkt. So könnten sich die Ölpreise zum Handelsauftakt in die neue Börsenwoche verteuern. Experten würden dies mit neuen Stimmungsdaten aus der chinesischen Wirtschaft begründen, die an den internationalen Finanzmärkten zu Beginn der Woche für Kauflaune gesorgt und die Ölpreise mit nach oben gezogen hätten.Im August sei der staatliche Stimmungsindikator für den Bereich Dienstleistungen um einen ganzen Zähler auf 55,2 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Anfang 2018 gestiegen. Bei den Industriekonzernen sei der vom Staat ermittelte Einkaufsmanagerindex zwar leicht auf 51,0 Zähler gesunken. Der Indikator signalisiere damit nach dem Corona-Einbruch aber weiter Wachstum im Industriesektor der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt.Rohstoffexperte Eugen Weinberg von der Commerzbank habe den Anstieg der Ölpreise auch mit der Entwicklung der Förderanlagen in den USA erklärt. Am vergangenen Freitag habe die Ausrüsterfirma Baker Hughes gemeldet, dass die Zahl der aktiven Ölbohrungen in der vergangenen Woche um drei auf 180 gesunken sei, nachdem der recht starke Anstieg in der Woche davor noch Hoffnungen auf eine Wende bei der Bohraktivität und der Produktion von Rohöl geweckt habe. "Die Situation bei den US-Ölproduzenten bleibt angespannt", habe Weinberg kommentiert.Die Wahrscheinlichkeit einer nachhaltigen Ölpreiserholung steige allmählich wieder. Dennoch sei auch in den kommenden Wochen und Monaten hier mit einer hohen Volatilität zu rechnen. Für den "Aktionär" bleibt jedenfalls die Aktie von Total nach wie vor der attraktivste Wert im Sektor.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Total-Aktie: