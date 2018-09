Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:

Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (26.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Total-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Total-Aktie (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF).Im Rahmen des jährlichen Strategie-Updates habe der Konzern die bisherigen Ziele bestätigt (u.a. CAGR der Öl- und Gasproduktion 2017-2022e: 5%; Nettoinvestitionen 2018-2020e: 15 bis 17 Mrd. USD p.a.; Kostensenkungen 2020e vs. 2014: rund 5 Mrd. USD; Dividendenerhöhung bis 2020 von 10% vs. 2017; Aktienrückkäufe 2018-2020: 5 Mrd. USD) bzw. ergänzt/ konkretisiert (u.a. CAGR der Öl- und Gasproduktion 2017-2020e: 6% bis 7%; Aktienrückkäufe 2018: 1,5 Mrd. USD). Die jüngste Entscheidung der "OPEC+", die sanktionsbedingten Produktionsrückgänge des Irans nicht auszugleichen, verenge zumindest temporär den Ölmarkt.Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich angehoben (u.a. berichtetes EPS 2018e: 5,41 (alt: 5,28) USD; bereinigtes EPS 2018e: 5,44 (alt: 5,31) USD; Dividende je Aktie 2018e: unverändert 3,07 USD bzw. 2,56 Euro; bereinigtes/berichtetes EPS 2019e: 5,99 (alt: 5,42) USD; Dividende je Aktie 2019e: unverändert 3,17 USD bzw. 2,64 Euro). Total habe sich mit den jüngsten Übernahmen (u.a. LNG-Upstream-Geschäft von ENGIE, Direct Energie, G2mobility) weiter für die sich anhaltend verändernde Energiewelt (mehr Gas, insbesondere LNG; Elektrifizierung) positioniert. Das "klassische" Öl- und Gasgeschäft bleibe für die Geschäftsentwicklung jedoch vorerst dominant. Vom gestrigen Strategie-Update würden keine deutlichen Aufwärtsimpulse für das Wertpapier ausgehen.Das Votum für die Total-Aktie lautet weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 58,00 Euro. (Analyse vom 26.09.2018)Börsenplätze Total-Aktie:Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:55,62 EUR +0,25% (26.09.2018, 11:12)