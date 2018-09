Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:

55,52 EUR -0,02% (25.09.2018, 11:51)



ISIN Total-Aktie:

FR0000120271



WKN Total-Aktie:

850727



Ticker-Symbol Total-Aktie:

TOTB



Euronext - Paris Ticker-Symbol Total-Aktie:

FP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Total-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (25.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Total-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Öl- und Gaskonzerns Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) unter die Lupe.Brent-Öl sei gestern auf über 81 USD gestiegen und habe damit ein neues Drei-Jahreshoch sowie ein neues Kaufsignal generiert. Das sollte der Aktie weiteren Rückenwind bescheren. Total werde heute aber ex-Dividende gehandelt. Investoren, die sie in ihrem Depot bereits gestern Abend in ihrem Depot gehabt hätten, würden ab dem 12. Oktober die Quartalsdividende in Höhe von 0,64 Euro pro Anteil erhalten.Indes habe es zu Total gestern noch zwei weitere positive Meldungen gegeben: Zum einen habe das Unternehmen zusammen mit seinen Partnern ein großes Gasvorkommen entdeckt. Zum anderen habe die Société Générale das Kursziel für die Aktie von 59,00 auf 62,00 Euro erhöht und ihre Kaufempfehlung bestätigt. Grund hierfür seien die erhöhten Gewinnprognosen für die Jahre 2019 und 2020 gewesen."Der Aktionär" bleibe für das Wertpapier unverändert zuversichtlich gestimmt. Die sich weiter verbessernden Aussichten für den Ölpreis sollten den Aktien noch weiteren Rückenwind verleihen, Anleger sollten daher weiterhin an Bord bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Total-Aktie:Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:55,50 EUR +0,73% (25.09.2018, 11:51)