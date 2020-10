Börsenplätze Total-Aktie:



Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (30.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Total-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gaskonzerns Total S.A. (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) unter die Lupe.Der Ölkonzern Total habe mit seinen Zahlen für das dritte Quartal positiv überrascht. So habe das Unternehmen nach einem Milliardenverlust im zweiten Quartal wieder einen Gewinn erzielen können. Unter dem Strich seien 202 Millionen Dollar (172,5 Millionen Euro) verblieben. Im Vorquartal hätten die Franzosen wegen eines beispiellosen Nachfrage- und Preiseinbruchs Milliarden auf ihre Bestände abschreiben müssen.Dennoch hätten die im Vergleich zum Vorjahr weiter niedrigeren Öl- und Gaspreise die Profitabilität belastet. Der Ölpreis habe etwa 31 Prozent unter dem Vorjahr gelegen. So habe Total im Vorjahresquartal noch einen Nettogewinn von 2,8 Milliarden Dollar erreicht.Bereinigt habe der Nettogewinn in den Monaten Juli bis September des laufenden Jahres 848 Millionen Dollar betragen, nach 126 Millionen in den drei Monaten zuvor und 3 Milliarden Dollar im Vorjahr. Das habe deutlich über den Analystenprognosen gelegen. Das Sparprogramm laufe besser als gedacht, habe es von Total geheißen. Das Unternehmen habe zudem nochmals seine Investitionspläne für das laufende Jahr gekappt.Die Quartals-Dividende solle indes bei 0,66 Euro je Aktie belassen werden. Daraus errechne sich für das Gesamtjahr eine Ausschüttung von 2,64 Euro, woraus sich wiederum eine Brutto-Dividendenrendite von zehn Prozent (bei französischen Aktien falle allerdings Quellensteuer an) ergebe.Daher sollten Anleger aktuell nicht ins fallende Messer greifen, sondern zunächst noch an der Seitenlinie verharren und eine Bodenbildung abwarten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.10.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link