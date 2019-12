Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:

Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (18.12.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Total-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Total-Aktie (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF).Total habe die Löschung von gut 65 Tsd. eigenen Aktien aus dem Bestand angekündigt. Dies sei nach Ansicht des Analysten ein stärkerer Kommittent im Vergleich zu einem "reinen" Aktienrückkaufprogramm, denn eigene Aktien im Bestand könnten z.B. als Akquisitionswährung (quasi Verwässerung der Altaktionär) eingesetzt werden. Nach der Löschung der Aktien werde sich das Grundkapital der Total S.A. auf 2.601.881.075 Aktien (inkl. 15.474.234 eigener Aktien im Bestand) belaufen. Die OPEC+ habe sich Anfang Dezember darauf geeinigt, die Fördermenge im Zeitraum Januar bis März 2020 um weitere 500 Tsd. Barrel pro Tag zu senken. Der vorerst kurze Zeitraum der zusätzlichen Förderkürzung der OPEC+ (3 Monate) biete den Ölproduzenten außerhalb der OPEC+ weniger Planungssicherheit als in der Vergangenheit. Entsprechend sei Brent auf 65 USD je Barrel geklettert. Auf diesem Ölpreisniveau sei Total deutlich Cashflow positiv.Diermeier habe seine Prognosen für 2020 teilweise angehoben (u.a. berichtetes/bereinigtes EPS: 4,94 (alt: 4,79) Euro). Die Dividendenrendite (2019e: 5,6%) sei seines Erachtens attraktiv.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Total-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten" ein. Das Kursziel werde von 51 Euro auf 52 Euro (Gordon Growth-Modell (faires KGV (12,8) vs. KGV 2019e (12,0)); leicht höheres Dividendenwachstum wegen Prognoseanhebung)) erhöht. (Analyse vom 18.12.2019)Börsenplätze Total-Aktie:Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:49,085 EUR +0,28% (18.12.2019, 12:37)