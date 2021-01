Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:

Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (18.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Total-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gaskonzerns Total S.A. (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) unter die Lupe.Der französische Konzern baue sein Engagement im Bereich der Erneuerbaren Energien mit einer Milliardeninvestition in Indien aus. Für insgesamt 2,5 Mrd. USD würden eine 50%-ige Beteiligung an einem 2,35-Gigawatt-Solarportfolio von der indischen Adani Green Energy sowie eine 20%-ige Beteiligung an Adani Green Energy erworben, wie Total am Montag mitgeteilt habe. Das Investment sei ein weiterer Schritt in der Kooperation mit dem Verkäufer der 20%-igen Beteiligung, der Adani Group, die sich über Flüssigerdgasterminals, die Gasversorgung und Erneuerbare Energien in Indien erstrecke.Unter den weltweit größten Energiekonzernen habe Total ohnehin zu denjenigen gehört, die bereits am stärksten in Erneuerbare Energien sowie Elektromobilität und Wasserstoff investiert hätten. Der Deal mit Adani Group passe zur Strategie der Franzosen. Die mit einem 2022er-KGV von 11, einem KBV von 1,1 und einer Dividendenrendite von 7% günstig bewertete Total-Aktie bleibe nach wie vor attraktiv. Anleger könnten hier weiterhin zugreifen (Stopp: 28,50 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.01.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Total-Aktie:Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:37,035 EUR -1,93% (15.01.2021, 17:35)