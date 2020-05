Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:

32,18 EUR +5,54% (05.05.2020, 10:52)



Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:

30,49 EUR -7,18% (04.05.2020)



ISIN Total-Aktie:

FR0000120271



WKN Total-Aktie:

850727



Ticker-Symbol Total-Aktie:

TOTB



Euronext - Paris Ticker-Symbol Total-Aktie:

FP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Total-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (05.05.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Total-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gaskonzerns Total S.A. (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) unter die Lupe.Das habe gesessen: Der Ölpreisrückgang sowie der Shutdown in vielen Ländern rund um den Globus hätten bei Total zu einem drastischen Gewinneinbruch geführt. So habe der französische Energiekonzern mit 34 Millionen Euro satte 99 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum verdient. Die Dividende halte das Unternehmen aber dennoch auf hohem Niveau.So sollten die Anteileigner erneut 0,66 Euro je Aktie erhalten. Daraus würde sich auf das Gesamtjahr hochgerechnet eine Brutto-Dividendenrendite von 8,3 Prozent errechnen.Zum Vergleich: Der Konkurrent Royal Dutch Shell habe vergangene Woche seine Dividende von 0,47 auf 0,16 Dollar nahezu gedrittelt - es sei Shells erste Kürzung seit 1945 gewesen.Im Zuge der eingebrochenen Ölpreise verschärfe Total nun sein Sparprogramm. Demnach sollten die Betriebskosten um eine Milliarde Euro gesenkt werden, die Energiekosten in gleicher Höhe. Darüber hinaus würden die Franzosen ihre für 2020 geplanten Investitionen um knapp ein Viertel auf 14 Milliarden Dollar kürzen.Mutige Anleger mit einem langen Atem können hier weiterhin Stück für Stück Positionen aufbauen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 26,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 05.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Total-Aktie: