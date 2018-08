Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:







FR0000120271



WKN Total-Aktie:

850727





















Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (09.08.2018/ac/a/a)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Total-Aktie vor neuerlichem Kaufsignal?! ChartanalyseWertpapiere des französischen Ölkonzerns Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) haben sich geradewegs über die bisherigen Jahreshochs aus 2014 hinweggesetzt und könnten damit ein neuerliches Kaufsignal auslösen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die vorausgegangene charttechnische Formation sei überdies äußerst interessant und in diesen Dimensionen recht zuverlässig einzuschätzen!Den letzten markanten Hochpunkt vor einer langwierigen Konsolidierungsphase habe das Wertpapier von Total bei 63,32 Euro Mitte 2007 markiert und sei anschließend in den Sturzflug übergegangen. Ausgelöst von einem geradezu beispiellosen Preissturz beim Rohöl habe die Aktie bis auf ein Niveau von rund 30,00 Euro zurückstecken müssen. Ab 2011 habe sich das Blatt jedoch wieder merklich gedreht, Total habe Mitte 2014 bereits ein vorläufiges Verlaufshoch von 54,62 Euro markieren können.Anschließend habe der Wert über den nächsten Jahren tendenziell wieder abwärts konsolidiert und habe einen tragfähigen Boden erst wieder Anfang 2016 gefunden. Daraufhin habe sich eine klare Aufwärtsbewegung zurück an die Jahreshochs aus 2014 zum Frühjahr dieses Jahres eingestellt, letzte Woche habe der Wert darüber springen können und weise gegenüber dem Gesamtmarkt relative Stärke auf. Interessanterweise könne der bisherige Kursverlauf seit Mitte 2014 als sog. Cup & Handle-Formation gesehen werden und könnte hierdurch in den nächsten Jahren Gewinne sogar über die Verlaufshochs aus 2017 bereithalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Total-Aktie:Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:55,33 EUR -0,27% (09.08.2018, 12:37)