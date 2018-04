Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:

48,35 EUR -0,43% (06.04.2018, 10:35)



ISIN Total-Aktie:

FR0000120271



WKN Total-Aktie:

850727



Ticker-Symbol Total-Aktie:

TOTB



Euronext - Paris Ticker-Symbol Total-Aktie:

FP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Total-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (06.04.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Total-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Total-Aktie (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF).Das Unternehmen habe die im August 2017 angekündigte Übernahme von Maersk Oil für 7,5 Mrd. USD (97,5 Mio. neue Total-Aktien (Wert: 4,95 Mrd. USD), Schuldenübernahme: 2,5 Mrd. USD) vollzogen. Die Öl- und Gasproduktion der erworbenen Aktivitäten solle 2018 ca. 160.000 BoT und in 2020 mehr als 200.000 BoT erreichen. Die Akquisition habe Total schon in der Guidance (Öl- und Gasproduktion 2018e: +6% y/y) berücksichtigt. Der Geschäftsbericht 2017 habe die vorläufigen Zahlen von Anfang Februar bestätigt. Vor dem Hintergrund der verbesserten Bilanz- und Verschuldungskennzahlen habe man Anfang Februar die im Vorfeld in Aussicht gestellte aggressivere Ausschüttungspolitik konkretisiert (Dividende je Aktie (DPS) 2018-2020: +10%; ab Q1 2018 Aktienrückkäufe zur Eliminierung der Verwässerung durch die Aktiendividende, zusätzliche Aktienrückkäufe von bis zu 5 Mrd. USD (2018-2020)).Der Analyst habe seine Prognosen angehoben (u.a. EPS 2018e: 4,71 (alt: 4,64) USD; EPS 2019e: 4,78 (alt: 4,72) USD). Die gegenwärtige Bewertung (KGV 2019e: 12,4) und die Dividendenrendite (2018e: 5,2%) des Wertpapiers seien moderat/attraktiv. Das Kursziel sei von 54,00 auf 55,00 Euro erhöht worden.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Total-Aktie bei einem Aufwärtspotenzial von knapp unter 15% von "kaufen" auf "halten" zurück. (Analyse vom 06.04.2018)Börsenplätze Total-Aktie:Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:48,385 EUR -0,42% (06.04.2018, 10:20)