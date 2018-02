Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:

Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (09.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Total-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Total-Aktie (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF).Der bereinigte Nettogewinn des Q4/2017 (2,87 Mrd. USD) habe steuerbedingt über der Analystenschätzung (2,46 Mrd. USD) gelegen und habe den Marktkonsens (2,85 Mrd. USD) getroffen. Die Q4-Dividende sei wie erwartet auf 0,62 Euro/Aktie festgelegt worden. Der freie Cashflow (nach Dividendenzahlung) sei positiv gewesen, so dass sich das Gearing (gemäß Unternehmensdefinition) im Quartalsverlauf weiter reduziert habe (per 31.12.2017: 14%; Ziel: 20%). Infolgedessen habe das Unternehmen nun die in Aussicht gestellte aggressivere Ausschüttungspolitik konkretisiert (Dividende je Aktie 2018-2020: +10%; ab Q1/2018 Aktienrückkäufe zur Eliminierung der Verwässerung durch die Aktiendividende, zusätzliche Aktienrückkäufe von bis zu 5 Mrd. USD (2018-2020)). Die organische Reserveersatzrate habe in 2017 bei 101% gelegen. Die Öl- und Gasförderung solle in 2018 um 6% y/y erhöht werden.Die aktuelle Bewertung (KGV 2018e: 11,9) und die Dividendenrendite (2018e: 5,6%; zum Vergleich: 10-jährige Bundesanleihe: 0,76%) der Total-Aktie seien nach Meinung des Analysten attraktiv.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Total-Aktie daher unverändert mit "kaufen" ein. Das Kursziel werde bei 54 Euro belassen. (Analyse vom 09.02.2018)Börsenplätze Total-Aktie:Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:44,50 EUR -1,07% (09.02.2018, 13:37)