Kursziel

Total-Aktie

(EUR) Rating

Total-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 50,00 Underweight J.P. Morgan Christyan Malek 08.03.2018 53,00 Buy UBS Jon Rigby 05.03.2018 49,00 Sector perform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 05.03.2018 53,00 Kaufen LBBW Achim Wittmann 16.02.2018 55,60 Overweight Morgan Stanley Martijn Rats 13.02.2018 55,00 Outperform Bernstein Research Oswald Clint 09.02.2018 57,00 Equal-weight Barclays Capital Lydia Rainforth 09.02.2018 65,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Michele della Vigna 09.02.2018 54,00 Kaufen Independent Research Sven Diermeier 09.02.2018

Börsenplätze Total-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:

45,815 EUR -0,76% (08.03.2018, 17:37)



Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:

46,425 EUR +0,68% (08.03.2018, 17:38)



ISIN Total-Aktie:

FR0000120271



WKN Total-Aktie:

850727



Ticker-Symbol Total-Aktie:

TOTB



Euronext - Paris Ticker-Symbol Total-Aktie:

FP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Total-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (09.03.2018/ac/a/a)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Total-Aktie (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) nach Vorlage der Quartalszahlen zu? 65,00 oder 49,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Total-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Total S.A. hat am 8. Februar die Zahlen des 4. Quartals 2017 präsentiert.Laut dem Motley Fool-Aktiennews vom 12. Februar stieg die Gesamtproduktion für das Quartal im Jahresvergleich um 6% auf 2,61 Mio. Barrel Öläquivalent pro Tag. Das Unternehmen habe im 4. Quartal weitere Übernahmen getätigt, wie etwa den Erwerb aller Anlagen des französischen Energieversorgers Engie Liquefied Natural Gas für 1,49 Mrd. USD. Durch diese Übernahme werde Total zum zweitgrößten LNG-Produzenten und -Händler hinter Royal Dutch Shell. Die hohe Cash-Generierung im Quartal habe die Nettoverschuldung des Unternehmens auf 12,1% gesenkt - den niedrigsten Wert unter den großen Ölkonzernen.Dank der mittlerweile niedrigen Verschuldung und des starken Cashflows habe der Verwaltungsrat von Total beschlossen, die Dividende des Unternehmens zu erhöhen und ein Aktienrückkaufprogramm zu genehmigen. Im Rahmen dieses Plans beabsichtige Total, seine Dividende bis 2020 um 10% zu erhöhen und zusätzlich zu den bestehenden Aktienrückkäufen rund 5 Mrd. USD zusätzlich auszugeben, um die Verwässerung durch Scripaktien und aktienbasierte Vergütungen auszugleichen.Für das laufende Jahr rechne das Unternehmen damit, den Break-Even-Preis vor der Dividende auf 25 US-Dollar pro Barrel zu senken und die Produktion um 6% zu steigern. Das Management beabsichtige, im laufenden Jahr 14 Mrd. USD für organische Investitionen auszugeben und den Verschuldungsgrad auf absehbare Zeit unter 20% zu halten.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Total-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hat das Kursziel nach Zahlen von 63 auf 65 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Ölkonzern habe starke Ergebnisse für das vierte Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am 8. Februar vorliegenden Studie. Mit den avisierten Ausschüttungen an die Aktionäre sei man Zweitbester in der Branche.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Total-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Total-Aktie auf einen Blick: