Kursziel

Total-Aktie

(EUR) Rating

Total-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 63,00 Conviction Buy Goldman Sachs Michele della Vigna 01.02.2018 48,00 Underweight J.P. Morgan Christyan Malek 30.01.2018 55,00 Buy Kepler Cheuvreux Bertrand Hodee 18.01.2018 55,00 Buy Société Générale - 16.01.2018 51,00 Buy Deutsche Bank Lucas Herrmann 12.01.2018 51,00 Buy UBS Jon Rigby 20.12.2017 50,00 Hold Jefferies & Company Jason Gammel 20.12.2017 47,00 Neutral Credit Suisse Thomas Adolff 12.12.2017 47,00 Neutral Merrill Lynch Christopher Kuplent 05.12.2017 55,00 Equal-weight Morgan Stanley Martijn Rats 07.11.2017 55,00 Buy HSBC Gordon Gray 07.11.2017 52,00 Strong buy S&P Capital Jia Man Neoh 27.10.2017 54,00 Kaufen Independent Research Sven Diermeier 27.10.2017

Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:

44,215 EUR +0,72% (07.02.2018, 13:12)



Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:

44,17 EUR +0,68% (07.02.2018, 13:15)



ISIN Total-Aktie:

FR0000120271



WKN Total-Aktie:

850727



Ticker-Symbol Total-Aktie:

TOTB



Euronext - Paris Ticker-Symbol Total-Aktie:

FP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Total-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (07.02.2018/ac/a/a)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Total-Aktie (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 63,00 oder 47,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Total-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Total S.A. wird am 8. Februar die Zahlen des 4. Quartals 2017 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Total-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Goldman Sachs: Analyst Michele della Vigna hat das Kursziel von 58 auf 63 Euro erhöht und den Titel auf der "Conviction Buy List" belassen. 2018 dürfte das Jahr der großen Ölkonzerne werden, schrieb Michele della Vigna in einer am 1. Februar vorliegenden Branchenstudie. Er erwarte 10-prozentige Renditen auf den freien Barmittelzufluss, ein gut 30-prozentiges Aufwärtspotenzial für die Konsens-Gewinnschätzungen und eine Verdoppelung der Unternehmenserträge gegenüber dem Tiefpunkt 2016. Die Favoriten des Experten seien Total, Shell und ENI.Die US-Bank J.P. Morgan wiederum hat die Bewertung für Total SA auf "underweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Analyst Christyan Malek zeigte in einer am 30. Januar vorliegenden Branchenstudie zu den Ölkonzernen verschiedene Szenarien für Ölpreise zwischen 60 und 80 US-Dollar je Barrel auf. Eingepreist werde aktuell ein Preis von 55 US-Dollar, woraus mit Blick auf die Prognose der JPM-Ölmarktexperten von 78 US-Dollar bis Anfang des zweiten Quartals deutliches Gewinnpotenzial resultiere. Malek sehe bei Shell das beste Chance/Risiko-Verhältnis.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Total-Aktie?Börsenplätze Total-Aktie: