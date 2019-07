Kursziel

Total-Aktie

(EUR) Rating

Total-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 70,00 Buy Goldman Sachs Michele della Vigna 16.07.2019 58,00 Outperform Credit Suisse Thomas Adolff 15.07.2019 52,00 Neutral J.P. Morgan Christyan Malek 12.07.2019 57,00 Buy HSBC Gordon Gray 10.07.2019 60,00 Buy Berenberg Bank Henry Tarr 10.05.2019 53,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 10.05.2019 61,00 Buy UBS AG Jon Rigby 26.04.2019 60,00 Outperform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 26.04.2019

Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:

48,945 EUR +1,12% (23.07.2019, 17:35)



Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:

48,86 EUR +1,38% (23.07.2019, 17:38)



ISIN Total-Aktie:

FR0000120271



WKN Total-Aktie:

850727



Ticker-Symbol Total-Aktie:

TOTB



Euronext - Paris Ticker-Symbol Total-Aktie:

FP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Total-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (24.07.2019/ac/a/a)







Courbevoie (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des französischen Öl- und Gaskonzerns Total S.A. (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 70,00 oder 52,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Total-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Total S.A. wird am 25. Juli die Zahlen zum 2. Quartal 2019 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Total-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hat die Einstufung für Total vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Unter Berücksichtigung der aktuellen konjunkturellen Bedingungen habe er seine Gewinnprognose (EPS) für den Ölkonzern im zweiten Quartal um 3 Prozent auf 1,17 Euro je Aktie reduziert, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am 16. Juli vorliegenden Studie. Seine EPS-Schätzungen für die Jahre 2019 und 2020 blieben davon aber unberührt.Die US-Bank J.P. Morgan hat dagegen die Einstufung für Total auf "neutral" mit dem niedrigsten Kursziel von 52 Euro belassen. Das zweite Quartal dürfte sich für die europäischen Ölkonzerne als herausfordernd erwiesen und zu uneinheitlichen Geschäftsentwicklungen geführt haben, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am 12. Juli vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf das aktuelle Ölpreis-Niveau sei der Analyst für den Sektor im laufenden Jahr aber optimistisch gestimmt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Total-Aktie?Börsenplätze Total-Aktie: