Kursziel

Total-Aktie

(EUR) Rating

Total-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 54,00 Overweight J.P. Morgan Christyan Malek 23.10.2019 64,00 Buy Goldman Sachs Michele della Vigna 15.10.2019 52,20 Buy HSBC Gordon Gray 14.10.2019 60,00 Outperform Credit Suisse Thomas Adolff 11.10.2019 65,00 Overweight Barclays Capital Lydia Rainforth 02.10.2019 60,00 Buy Kepler Cheuvreux Bertrand Hodee 30.09.2019 64,00 Outperform Bernstein Research Oswald Clint 25.09.2019 56,50 Buy Berenberg Bank Henry Tarr 24.09.2019 53,00 Buy UBS AG Jon Rigby 13.09.2019 57,00 Buy Jefferies & Company Jason Gammel 12.09.2019 58,00 Outperform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 14.08.2019 52,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 26.07.2019

Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:

47,835 EUR +0,27% (28.10.2019, 17:35)



Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:

47,85 EUR +0,33% (28.10.2019, 17:35)



ISIN Total-Aktie:

FR0000120271



WKN Total-Aktie:

850727



Ticker-Symbol Total-Aktie:

TOTB



Euronext - Paris Ticker-Symbol Total-Aktie:

FP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Total-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (29.10.2019/ac/a/a)







Courbevoie (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des französischen Öl- und Gaskonzerns Total S.A. (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 65,00 oder 52,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Total-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Total S.A. wird am 30. Oktober die Zahlen zum dritten Quartal 2019 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Total-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Barclays: Die britische Investmentbank hat den Titel vor der Berichtssaison der europäischen Ölkonzerne auf "overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Im dritten Quartal dürfte sich der zuletzt negative Trend fortgesetzt haben, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am 2. Oktober vorliegenden Branchenstudie. Die Gewinne im Sektor dürften zum Vorquartal um 4 Prozent gesunken sein, prognostiziere sie und liege mit ihren Schätzungen um 10 Prozent unter den Markterwartungen. Für Lichtblicke sorge jedoch das Raffineriegeschäft. Im Fokus blieben außerdem die freien Barmittelflüsse der Konzerne und hier rechne die Expertin mit positiven Entwicklungen.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Total kommt hingegen von der britischen Investmentbank HSBC. Analyst Gordon Gray hat das Kursziel für die Aktie des Ölkonzerns vor Zahlen von 51,50 auf 52,20 Euro erhöht und die Einstufung auf "buy" belassen. Das dritte Quartal sei schwierig für die Ölkonzerne gewesen, schrieb Gray in einer am 14. Oktober vorliegenden Branchenstudie. Dennoch sollten die Barmittelzuflüsse gestiegen sein. Das neue Kursziel für Total habe der Analyst mit Veränderungen im Beteiligungsportfolio begründet.Darüber hinaus hat die US-Bank J.P. Morgan die Einstufung für Total SA vor der Berichtssaison der europäischen Ölkonzerne auf "overweight" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Die Anleger blickten derzeit sehr pessimistisch auf die Branche und die Ölpreisentwicklung, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am 23. Oktober vorliegenden Sektorstudie. Dies veranlasse Malek jedoch dazu, noch optimistischer zu werden. So dürften Produktionskürzungen des Ölkartells OPEC und der mit ihm kooperierenden Staaten wie Russland den Ölpreis stützen. Aktuell ergäben sich damit insgesamt attraktive Einstiegsgelegenheiten. Total dürfte im dritten Quartal solide abgeschnitten haben.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Total-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Total-Aktie: