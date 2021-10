XETRA-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (28.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) unverändert zugreifen.Der französische Energiekonzern TotalEnergies habe im dritten Quartal stark von den gestiegenen Öl- und Gaspreisen profitiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum sei der bereinigte Gewinn um 38 Prozent auf 4,8 Milliarden US-Dollar (4,1 Milliarden Euro) gestiegen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Paris mitgeteilt habe. Das sei deutlich mehr gewesen als von Analysten erwartet.Vor allem im abgeschlossenen Jahresviertel sei TotalEnergies seine weltweite Marktführerschaft bei Flüssigerdgas zugutegekommen, habe Konzernchef, Patrick Pouyanne, laut Mitteilung gesagt. Das operative Ergebnis des Quartals sei um knapp 30 Prozent auf fast 11,2 Milliarden US-Dollar gestiegen.Unterdessen habe TotalEnergies angekündigt, seinen Aktionären wie in den vergangenen Jahren erneut eine Zwischendividende von je 66 Cent je Aktie auszahlen zu wollen. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet würden die Anteilseigner damit 2,64 Euro erhalten, woraus sich eine Brutto-Rendite von 6,1 Prozent errechne.Bei TotalEnergies laufe es weiter rund. Wegen der starken Kostenstruktur und der breiten Aufstellung in Zukunftsmärkten wie Erneuerbare Energien zähle die Aktie für den "Aktionär" weiterhin zu den Favoriten im Energiesektor.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TotalEnergies-Aktie: