TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden. (05.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Zusätzlicher Rückenwind für die Aktien von Energieriesen wie z.B. TotalEnergies: Die Ölpreise hätten am Montag deutlich zugelegt. Ein Grund hierfür: Saudi-Arabien habe angekündigt, seine Preise für Kunden in allen Regionen anzuheben. So würden die Preise des staatlichen Ölkonzerns Saudi Aramco für asiatische Kunden für den kommenden Monat um 4,40 USD im Vergleich zum März angehoben. Analysten hätten von einer massiven Erhöhung gesprochen.Belastet worden seien die Preise zuletzt durch die Freigabe eines erheblichen Teils der US-Erdölreserven. Hintergrund seien die stark gestiegenen Ölpreise infolge des Ukraine-Kriegs. Die übrigen Mitglieder der Internationalen Energieagentur (IEA) wollten ebenfalls mehr Öl auf den Markt geben. In dieser Woche sollten Details dazu bekannt gegeben werden.Das anhaltend hohe Ölpreisniveau sei für TotalEnergies praktisch eine Lizenz zum Gelddrucken. Die Franzosen dürften auch diese Gewinne dazu verwenden, um zum einen den Aktionären saftige Dividenden auszuzahlen. Zum anderen sollte man weiter in Zukunftstechnologien wie Wasserstoff, Lösungen zur Elektromobilität und v.a. Erneuerbare Energien (in diesem Bereich wolle TotalEnergies einer der weltweit führenden Konzerne werden) investieren. Die Aussichten für den Blue Chip würden gut bleiben. Anleger könnten bei TotalEnergies weiterhin zugreifen (Stopp: 39 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.04.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: TotalEnergies.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link