Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (27.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während es Wachstumsaktien rund um den Globus aktuell weiterhin schwer hätten, würden günstig bewertete Value-Titel unverändert gefragt bleiben. Vor diesem Hintergrund verwundere es nicht, dass die Anteilscheine der Energieriesen TotalEnergies und Royal Dutch Shell im heutigen Handel auf neue 52-Wochen-Hochs geklettert seien - zumal es nach wie vor Unterstützung von den Rohstoffmärkten gebe.Denn die Ölpreise hätten am Donnerstag nach anfänglichen Verlusten zugelegt. Die Aussicht auf eine straffere US-Geldpolitik habe die Kurse nur vorübergehend belastet. Brent- und WTI-Öl hätten sich erneut etwas verteuert.Am Mittwoch habe Brent-Rohöl erstmals seit Oktober 2014 mehr als 90 Dollar gekostet. Der Preis für US-Rohöl sei auf fast 88 Dollar gestiegen, auch das sei ein mehrjähriger Höchststand gewesen. Preisauftrieb komme seit längerem von einem eher knappen Angebot bei einer zugleich soliden Nachfrage nach Erdöl und Ölprodukten wie Benzin.Druck am Rohölmarkt sei nach der Zinssitzung der US-Notenbank FED vom Mittwochabend aufgekommen. Zwar habe die Zentralbank ihren Leitzins vorerst stabil an der Nulllinie gelassen. Sie habe aber klare Signale für eine baldige Anhebung ihres Leitzinses gegeben. Zudem seien einige Bemerkungen von Notenbankchef Jerome Powell als Hinweis auf eine rasche Zinswende gedeutet worden. Höhere Leitzinsen würden zwar die aktuell hohe Inflation dämpfen, sie würden aber auch das Wirtschaftswachstum belasten, was sich in der Regel in einer niedrigeren Erdölnachfrage bemerkbar mache.Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TotalEnergies-Aktie: