Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

48,76 EUR +1,47% (25.02.2022, 22:26)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

48,27 EUR +1,36% (25.02.2022, 17:39)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (27.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Der Krieg in der Ukraine bleibw das bestimmende Thema an den Börsen. Während sich der Gesamtmarkt bereits wieder beruhigt habe, gehe es nun darum zu selektieren, welche Unternehmen von der Eskalation in Osteuropa besonders betroffen seien. Goldman Sachs habe nun eine Reihe solche Unternehmen ausgemacht.Laut Goldman Sachs werde Europa von dem Konflikt am stärksten betroffen sein. Steigende Risikoprämien, höhere Energiepreise und neue Regelungen für direkte Engagements in Russland und der Ukraine dürften die Folge sein. Die Experten würden jedoch damit rechnen, dass ein langsameres Wachstum bereits eingepreist sei."Es hat den Anschein, dass eine gewisse Abschwächung des Wachstums bereits eingepreist ist. Wir glauben, dass ein viel stärkerer Rückgang des Wachstums, als wir ihn aufgrund der Krise erwarten, nötig wäre, um den Bullenmarkt vollständig zum Entgleisen zu bringen", habe der Leitende Goldman Sachs-Analyst Peter Oppenheimer gesagt. Die Bewertung europäischer Aktien sei deshalb noch immer angemessen - zumal Exporte nach Russland und in die Ukraine nur 1% ausmachen würden.Einige Unternehmen würden hier allerdings eine Ausnahme bilden. Besonders kritisch könnte es für das niederländische Telekomunternehmen VEON werden, das 48% der Umsätze in Russland erziele. Aber auch der deutsche Versorger Uniper, seine finnische Mutter Fortum oder der finnische Reifenhersteller Nokian Renkaat würden mehr als 20% der Erlöse in Russland erwirtschaften.Getroffen werden könnten auch Unternehmen mit Beteiligungen in Russland. Hier stünden prominente Namen auf der Liste von Goldman Sachs. Dazu würden mehrere Energiekonzerne wie BP, Shell, TotalEnergies, Equinor oder OMV gehören. Aber auch die niederländische Beteiligungsgesellschaft Prosus, der Zughersteller Alstom und der Autobauer Renault aus Frankreich sowie der multinationale Bergbau- und Handelskonzern Glencore würden genannt.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.