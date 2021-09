Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Xetra-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

41,24 EUR +0,49% (30.09.2021, 15:23)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

41,10 EUR +0,16% (30.09.2021, 15:39)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



NASDAQ OTC-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (30.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Diese Meldung gefalle Aktionären und Analysten gleichermaßen: TotalenErgies wolle seinen Aktionären wie versprochen wieder mehr ausschütten. Im vierten Quartal wolle das Unternehmen 1,5 Milliarden US-Dollar ausgeben, um eigene Aktien am Markt zurückzukaufen, wie der Konzern anlässlich einer Investorenveranstaltung mitgeteilt habe.TotalEnergies habe bereits früher im Jahr angekündigt, die Ausschüttungen dank des wieder deutlich gestiegenen Ölpreises an die Anteilseigner hochzuschrauben. Nach dem Konjunktureinbruch im vergangenen Jahr würden den Öl- und Gaskonzernen die seit geraumer Zeit wieder anziehenden Preise helfen, was den Spielraum für Ausschüttungen erhöhe. Zudem würden die Franzosen ihr Investitionsbudget etwas kappen. So sollten von 2022 bis 2025 jährlich zwischen 13 und 15 Milliarden US-Dollar in Sachinvestitionen fließen. Bisher habe TotalEnergies am oberen Ende bis zu 16 Milliarden in Aussicht gestellt.TotalEnergies wolle sich angesichts der EU-Klimaziele vom Ölkonzern zum Energieunternehmen wandeln. So solle die Hälfte der Investitionsausgaben der kommenden Jahre in Wachstumsprojekte fließen, wovon wiederum die Hälfte für Erneuerbare Energien und Elektrizität vorgesehen sei. Die Verkäufe in der Energieerzeugung sollten von heute bis 2030 um 30 Prozent wachsen. Das Geschäft mit Ölprodukten solle hingegen bis dahin um mindestens 30 Prozent sinken.Bei den Analysten seien die Pläne gut angekommen. So habe die US-Investmentbank Goldman Sachs die Einstufung für TotalEnergies auf "buy" belassen. Das Kursziel liege bei 60 Euro, 44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Der Strategietag des Ölkonzerns habe die positive Einschätzung der Aktie bestätigt, so Analyst Michele della Vigna in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Dividendenwachstum in den kommenden Jahren sei gut untermauert.Für den "Aktionär" bleibt die TotalEnergies-Aktie weiterhin einer der Top-Picks der Energiebranche. Anleger können bei der Dividendenperle (aktuelle Rendite 6,4 Prozent) nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner. Der Stoppkurs könne bei 33,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 30.09.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link