Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (09.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem jüngsten Höhenflug seien die Ölpreise am Mittwoch spürbar gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent habe am Mittag 124,45 US-Dollar gekostet. Das seien 3,53 Dollar weniger als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 3,45 Dollar auf 120,25 Dollar gefallen. Die Ölpreise hätten sich so etwas von ihren am Montag erreichten mehrjährigen Höchstständen entfernt.Die Rückgänge am Mittwoch würden Beobachter zum einen mit einer Gegenbewegung nach den zuletzt deutlichen Kursgewinnen erklären. Zudem gebe es eine leichte Hoffnung auf eine Annäherung der beiden Kriegsparteien. So strebe Russland nach Kreml-Angaben keinen Machtwechsel mehr in der Ukraine an. Die Ukraine habe zuvor die Bereitschaft über Verhandlungen über einen Neutralitätsstatus signalisiert. An diesem Donnerstag würden der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein ukrainischer Kollege Dmytro Kuleba zu Gesprächen in der Türkei zusammenkommen wollen.Am Montag sei der Brent-Preis bis auf rund 139 Dollar gestiegen, WTI habe in der Spitze mehr als 130 Dollar gekostet. Das seien jeweils Höchststände seit dem Jahr 2008 gewesen. Getrieben worden seien die Preise vor allem durch Sanktionen gegen den großen Ölförderer Russland.Die USA würden künftig gänzlich auf die Einfuhr russischen Erdöls verzichten wollen, Großbritannien wolle die Käufe bis zum Jahresende ausklingen lassen. Deutschland und die EU-Staaten würden sich an den Maßnahmen nicht beteiligen, da ihre Abhängigkeit von russischem Öl wesentlich höher sei. "Allerdings steigt mit dem Schritt der USA und Großbritanniens der Druck auf andere Länder, ihre Ölimporte aus Russland ebenfalls zu reduzieren, was zu einer weiteren Angebotsverknappung führen würde", habe Commerzbank-Experte Carsten Fritsch kommentiert.Anleger bleiben weiter an Bord, beachten aber die Stoppkurse bei 36,00 Euro (Total), 17,70 Euro (Shell) und 3,70 Euro (BP), so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 09.03.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: