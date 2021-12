XETRA-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, EN Paris: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (15.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Öl- und Gaskonzerns TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, EN Paris: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) unter die Lupe.Schwierige Voraussetzungen im heutigen Handel für Energietitel wie etwa BP oder TotalEnergies. Denn die Ölpreise hätten gestern deutlich nachgegeben. Aussagen der Internationalen Energieagentur IEA hätten die Ölpreise belastet. Es sei demnach nicht mehr mit Ölknappheit zu rechnen, vielmehr sei das Gegenteil der Fall.Schon jetzt sei ein Überschuss an Erdöl festzustellen, der sich im kommenden Jahr weiter ausweiten werde, habe die IEA in Paris erklärt. Das Angebot profitiere von einer wachsenden Förderung des Ölverbunds OPEC+, der Freigabe strategischer Reserven durch große Volkswirtschaften und einer steigenden Produktion in den USA, Kanada und Brasilien. Die Nachfrage werde gedämpft durch einen geringeren Kerosinverbrauch im Flugverkehr.Zuletzt sei der Handel am Rohölmarkt schwankungsanfällig verlaufen. Zwar hätten die Rohölpreise etwa die Hälfte ihres kräftigen Rückgangs vom November mittlerweile aufgeholt. Die Erholung sei aber in unruhigen Bahnen verlaufen. Wichtigster Grund dafür sei die neue Corona-Variante Omikron, deren Eigenschaften und Auswirkungen auf die wirtschaftliche Aktivität noch nicht ganz abzusehen seien. Entsprechend hoch sei die Ungewissheit und Vorsicht an den Finanz- und Rohstoffmärkten.Die schwächelnden Ölpreise sowie die wenig ermutigenden Aussagen der IEA könnten BP und TotalEnergies im heutigen Handel belasten. Erhöhter Grund zur Sorge bestehe allerdings nicht. Auch im Falle eines etwas niedrigeren Ölpreises würden die Gewinne bei den beiden europäischen Energieriesen weiterhin sprudeln.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TotalEnergies-Aktie: