Aber nicht nur große börsennotierte Firmen, sondern auch deutsche Mittelständler zeigen, dass sie ökologische, soziale und ökonomische Verantwortung übernehmen und diese nachweisen können: so etwa Elobau, der Allgäuer Spezialist für Sensortechnik (Platz vier), Vivawest, einer der führenden Wohnungsanbieter in Nordrhein-Westfalen (Platz fünf) oder der niedersächsische Gemüse- und Obstproduzent Meyer Gemüsebearbeitung (Platz acht).



Datenbasis für die Auswertung von news aktuell und Faktenkontor sind die 5.000 mitarbeiterstärksten Unternehmen mit Sitz in Deutschland. Aus diesem Pool wurden die aktuell vorliegenden Nachhaltigkeitsberichte oder schriftlichen Stellungnahmen zum Thema

Nachhaltigkeit analysiert. Das Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) hat die Auswertung wissenschaftlich begleitet. Die Analyse der einzelnen Berichte orientiert sich am GRI-Standard (Global Reporting Initiative), der bei Nachhaltigkeitsberichten unter anderem die Unterteilung in ökologische, ökonomische und soziale Verantwortung vorgibt.



Deutschlands Top 20-Firmen mit dem größten gesellschaftlichen Mehrwert (Ergebnisse auf einer Skala von 0 bis 100):



1. Continental AG: 100,0

2. OSRAM Licht AG: 92,0

3. Jungheinrich AG: 89,2

4. elobau GmbH & Co. KG: 88,9

5. Vivawest GmbH: 88,8

6. Siemens AG: 88,6

7. Scandic Hotels Deutschland GmbH: 86,8

8. Meyer Gemüsebearbeitung GmbH: 86,8

9. Erwin Häbel GmbH: 85,6

10. ASSMANN BÜROMÖBEL GmbH & Co. KG: 84,8

11. NORMA Group SE: 84,7

12. Sika Deutschland GmbH: 84,6

13. Südzucker AG: 84,4

14. Sparkasse Gelsenkirchen: 84,1

15. Biotest Aktiengesellschaft: 83,9

16. Stadtwerke Göttingen AG: 83,8

17. Syzygy AG: 83,7

18. nw|consulting - nachhaltig Werte schaffen - : 83,3

19. Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG: 83,1

20. Spar- und Bauverein eG: 83,0 (18.10.2018/ac/a/m)







Die dpa-Tochter news aktuell hat gemeinsam mit Faktenkontor erstmals ausgewertet, welche deutsche Firmen den größten ökologischen, sozialen und ökonomischen Mehrwert für die Menschen liefern. Die Analyse basiert auf den aktuellen Nachhaltigkeitsberichten der 5.000 mitarbeiterstärksten Unternehmen in Deutschland.