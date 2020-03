Hannover (www.aktiencheck.de) - Der US-Arbeitsmarktbericht ist überraschend stark ausgefallen: Der Beschäftigungszuwachs fiel mit 273.000 Personen und den Revisionen der Vormonate um 85.000 nach oben deutlich über den Erwartungen aus, so die Analysten der NORD LB.



Die Arbeitslosenquote sei zudem auf 3,5% zurückgegangen, die Stundenlöhne seien um 0,3% M/M gestiegen, die Wochenstunden auch. Die Daten würden ein Bild eines sehr robusten US-Arbeitsmarktes widerspiegeln. Das Haar in der Suppe: Angesichts des Coronavirus werde das so nicht bleiben! Die Job-Maschine in den USA werde ins Stocken geraten - wie stark hänge von der Aggressivität des Virus und der nötig werdenden Maßnahmen ab. Kurzzeitig werde die Geld- und Fiskalpolitik in den USA handeln müssen. Sollte das Schlimmste verhindert werden, könnte sich aber bei diesen niedrigen Zinsen eine veritable Erholung im 2. Halbjahr ergeben. (06.03.2020/ac/a/m)



