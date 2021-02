ISIN Tilray-Aktie:

Kurzprofil Tilray Inc.:



Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (09.02.2021/ac/a/n)







Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY), ein Pharma- und Cannabisunternehmen, legte im vorbörslichen Handel rund 20% zu, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass es eine Vereinbarung mit Grow Pharma - dem führenden Anbieter von nicht lizenzierten Cannabismedikamenten in Großbritannien - geschlossen habe, so die Experten von XTB.Im Rahmen der Vereinbarung werde Grow Pharma die medizinischen Cannabisprodukte von Tilray im gesamten Vereinigten Königreich vertreiben. Der Aktienkurs von Tilray sei in den letzten Wochen in die Höhe geschnellt, was mit der Hoffnung zusammenhängen könnte, dass Joe Biden möglicherweise eine bundesweite Legalisierung von Marihuana einführen könnte.