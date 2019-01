ISIN Tilray-Aktie:

Kurzprofil Tilray Inc.:



Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (04.01.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cannabis-Produzenten Tilray Inc. (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) unter die Lupe.Das Umfeld für Cannabis-Unternehmen sei weiterhin sehr gut. Die Aktien würden derzeit aber kaum Dynamik zeigen und an einer Bodenbildung arbeiten, nachdem es nach der großen Kursrally zuvor zuletzt zu einer größeren Korrektur gekommen sei. "Der Aktionär" sehe das aktuelle Bewertungsniveau langfristig als sehr attraktiv. Vorsichtige Anleger sollten ein charttechnisches Kaufsignal abwarten. Auf der Tilray-Aktie laste derzeit weiterhin der Ablauf der Sperrfrist nach dem Börsengang im Juli. Diese belaufe sich auf 180 Tage. Der entsprechende Personenkreis könne also ab dem 15. Januar 2019 seine Aktien veräußern. Deswegen sei auch die jüngste starke Meldung fast verpufft. Tilray habe eine Kooperation mit der Novartis-Division Sandoz gemeldet, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tilray-Aktie:62,21 EUR +1,34% (04.01.2019, 15:35)NASDAQ-Aktienkurs Tilray-Aktie:70,51 USD +0,73% (04.01.2019, 16:34)