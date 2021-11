Tradegate-Aktienkurs Tilray-Aktie:

10,535 EUR +14,36% (08.11.2021, 20:45)



NASDAQ-Aktienkurs Tilray-Aktie:

12,19 USD +13,93% (08.11.2021, 20:43)



ISIN Tilray-Aktie:

US88688T1007



WKN Tilray-Aktie:

A2JQSC



Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

2HQ



NASDAQ-Symbol Tilray-Aktie:

TLRY



Kurzprofil Tilray Inc.:



Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (08.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tilray Inc. (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) unter die Lupe.Im positiven Umfeld für Cannabis-Unternehmens lege die Tilray-Aktie am Montag zweistellig zu. Ein vorsichtiger Analystenkommentar könne die gute Stimmung der Anleger dabei nicht trüben. Die Experten des US-Finanzdienstleisters Cantor Fitzgerald hätten die Tilray-Aktie am Montag von "overweight" auf "neutral" abgestuft. An der Vision des Managements, den Umsatz bis 2024 auf 4 Mrd. UJSD versechsfachen zu wollen, sei an sich nichts auszusetzen, zitiere CNBC aus der aktuellen Studie. Allerdings lasse sich das nach Einschätzung der Analysten nur durch Übernahmen als primärem Wachstumstreiber bewerkstelligen - und sie würden bezweifeln, dass Tilray das stemmen könne.An der Börse verpuffe diese Warnung am Montag aber vollkommen. Grund für die ausgelassene Stimmung sei dabei die Aussicht auf eine weitere Lockerung der Cannabis-Gesetze in den USA. So könnte noch in dieser Woche ein Gesetzentwurf im Repräsentantenhaus vorgelegt werden, der die Streichung von Marihuana im Controlled Substances Act (CSA) vorsehe. Dadurch würde die Droge in den USA auf Bundesebene faktisch entkriminalisiert und könne durch die Bundesstaaten dann ähnlich reguliert werden die Alkohol, berichte die Nachrichtenagentur Dow Jones Newswire.Auch für Unternehmen aus der Cannabis-Branche wäre diese Gesetzesänderung von großer Bedeutung: Sie würden dadurch Zugang zum US-Kapitalmarkt erhalten und könnten ihre Aktien auch in New York listen, so BTIG-Analyst Camilo Lyon in einer aktuellen Studie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tilray-Aktie: