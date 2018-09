Tradegate-Aktienkurs Tilray-Aktie:

93,00 EUR +8,39% (25.09.2018, 11:06)



NASDAQ-Aktienkurs Tilray-Aktie:

USD 99,50 (24.09.2018)



ISIN Tilray-Aktie:

US88688T1007



WKN Tilray-Aktie:

A2JQSC



Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

2HQ



NASDAQ Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

TLRY



Kurzprofil Tilray Inc.:



Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (25.09.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cannabis-Produzenten Tilray Inc. (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) unter die Lupe.Tilray müsse seit dem Rekordhoch bei 300 USD kräftig Federn lassen. Am Montag sei die Aktie mit einem Minus von gut 19% (Schlusskurs 99,50 Dollar) aus dem Handel gegangen - damit habe sie in der Spitze rund 66% an Wert verloren. Allmählich nähere sich der Pot-Stock wieder einem attraktiven Bewertungsniveau."Der Aktionär" habe rechtzeitig im Artikel "Cannabis-Player Tilray: Die Blase hat einen Namen" vor einen Einstieg im Hype um den heißen Cannabis-Player gewarnt. Die Kursentwicklung der letzten Tage gleiche einem wilden Ritt, Shortseller hätten seit einigen Tagen wieder das Tilray-Ruder übernommen. Entsprechend hoch bleibe die Volatiliät.Die Marktkapitalisierung von Tilray betrage rund 9,3 Mrd. USD, dem stehe ein prognostizierter Jahresumsatz von 40 Mio. USD gegenüber. Damit sei Tilray bei weitem kein Schnäppchen, auch wenn die Umsätze in den nächsten Jahren explodieren sollten."Der Aktionär" bleibt nach wie vor mit einem Kauflimit im Markt, so Michel Doepke in einer aktuellen Tilray-Aktienanalyse. (Analyse vom 25.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tilray-Aktie: