Thor Industries Inc. (ISIN: US8851601018, WKN: 872478, Ticker-Symbol: TIV, NYSE-Symbol: THO) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Wohnmobilen. Das Unternehmen vertreibt abschleppbare und motorisierte Wohnmobile über seine Tochterfirmen wie Airstream, Heartland RV, Jayco und weitere. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Elkhart (Indiana). (10.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Thor Industries-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Thor Industries Inc. (ISIN: US8851601018, WKN: 872478, Ticker-Symbol: TIV, NYSE-Symbol: THO) unter die Lupe.Die Quartalszahlen von Thor Industries seien an der Börse gut angekommen. Vorstand Bob Martin habe sich für die nächsten Monate optimistisch gezeigt. Die Aktie sollte ihren Aufwärtstrend nach einer Konsolidierung weiter fortsetzen.Zwar habe der Umsatz von Thor Industries im dritten Quartal mit 1,68 Milliarden Dollar rund 33 Prozent unter dem des Vorjahrs gelegen, jedoch habe Thor damit über den Schätzungen der Analysten gelegen. Pro Aktie habe Thor 0,43 Dollar verdient. Analysten hätten im Vorfeld mit einem Verlust gerechnet.Fakt sei: der Trend gehe immer mehr Richtung Camping. Urlaub unter dem Sternenhimmel statt Nachts die Hotelzimmertür zu schließen und die Zimmerdecke anzustarren. Und die Nachfrage nach Wohnmobilen in Nordamerika habe sich in den vergangenen Wochen laut Aussagen von Händlern schneller erholt als erwartet. Gute Voraussetzungen für Thor Industries.Der amerikanische Marktführer für Campingmobile sei 1980 gegründet worden. Bis 1994 sei Thor Industries bereits der zweitgrößte Hersteller von Wohnmobilen in Nordamerika gewesen. Die entscheidende Übernahme sei den Firmengründern im Jahr 2016 gelungen. Mit Jayco habe sich Thor Industries für einen Preis von 576 Millionen Dollar den bis dahin größten Wohnmobilhersteller der Welt gesichert.Die Firmengründer würden sich aber keineswegs auf ihren Lorbeeren ausruhen wollen. Die Marschroute bis 2025 stehe. Der Umsatz solle auf 14 Milliarden Dollar, die Marge von auf 16 Prozent klettern. Die Aktie besteche in den letzten Wochen durch Relative Stärke. Seit der Empfehlung in "Der Aktionär" 20/2020 habe die Aktie deutlich zugelegt. Aus technischer Sicht wäre eine Konsolidierung in den Bereich von 102,00 und 99,00 Dollar gesund. Im Anschluss sollte die Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetzen.Das Kursziel wird von 100,00 Euro auf 110,00 Euro erhöht, der Stoppkurs wird von 59,50 Euro auf 82,50 Euro nachgezogen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 10.06.2020)