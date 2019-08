London Stock Exchange-Aktienkurs Thomas Cook-Aktie:

ISIN Thomas Cook-Aktie:

GB00B1VYCH82



WKN Thomas Cook-Aktie:

A0MR3W



Ticker-Symbol Thomas Cook-Aktie:

TCG



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Thomas Cook-Aktie:

TCKGF



Kurzprofil Thomas Cook plc:



Thomas Cook Group plc (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) ist ein international tätiger Touristikkonzern. Die Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft sind in die Divisionen UK und Irland, Kontinentaleuropa, Nordeuropa und Gruppen-Fluggesellschaften gegliedert. Thomas Cook unterhält eine Flotte von mehr als 90 Flugzeugen und ist über ein Netzwerk von rund 3.400 Reiseshops in 19 Ländern weltweit präsent. (30.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Thomas Cook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reisekonzerns Thomas Cook plc (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) unter die Lupe.Durch den geplanten Deal mit Fosun und einigen wichtigen Gläubigern dürfte es dem Management des britischen Reiseriesen gelingen, eine von einigen Marktteilnehmern bereits befürchtete Pleite abzuwenden. Nun dürfte es spannend werden, wann es dem Unternehmen wieder glücke, schwarze Zahlen zu schreiben."Der Aktionär" rate weiterhin klar von einem Einstieg ab. Die Gefahr einer extrem starken Verwässerung der Anteile sei einfach zu hoch. Zudem werde die Bilanz auch nach dem Fosun-Deal schwach bleiben. Anleger sollten die Thomas Cook-Aktie nach wie vor meiden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.08.2019)