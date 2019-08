Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Thomas Cook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Thomas Cook-Aktie:

0,1057 EUR +0,67% (09.08.2019, 11:02)



London Stock Exchange-Aktienkurs Thomas Cook-Aktie:

0,1002 GBP +4,12% (09.08.2019, 10:47)



ISIN Thomas Cook-Aktie:

GB00B1VYCH82



WKN Thomas Cook-Aktie:

A0MR3W



Ticker-Symbol Thomas Cook-Aktie:

TCG



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Thomas Cook-Aktie:

TCKGF



Kurzprofil Thomas Cook plc:



Thomas Cook Group plc (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) ist ein international tätiger Touristikkonzern. Die Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft sind in die Divisionen UK und Irland, Kontinentaleuropa, Nordeuropa und Gruppen-Fluggesellschaften gegliedert. Thomas Cook unterhält eine Flotte von mehr als 90 Flugzeugen und ist über ein Netzwerk von rund 3.400 Reiseshops in 19 Ländern weltweit präsent. (09.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Thomas Cook-Aktienanalyse von Thorsten Küfner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Reisekonzerns Thomas Cook plc (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) unter die Lupe.Die Aktie von Thomas Cook ziehe weiterhin viele Privatanleger in ihren Bann. Obwohl der Konzern tiefrote Zahlen schreibe und eine erhebliche Verwässerung der Anteile drohe, würden sie beim Zocker-Titel zugreifen. Ebenfalls deutlich gestiegen seien zuletzt die Anleihen, die aber im Falle des Fosun-Deals wohl eher profitieren dürften.Denn wie es bereits der Konzernchef Peter Fankhauser nach den ersten Gesprächen mit Fosun erklärt habe, dürften zu den Gewinnern des Deals wohl vor allem die Mitarbeiter des Unternehmens sowie die Gläubiger zählen. Er habe aber auch ganz klar eingeräumt: "Das geht auf Kosten der bisherigen Aktionäre."Durch den Fosun-Deal müsse das Eigenkapital des hoch verschuldeten Unternehmens von zuletzt minus 1,3 Milliarden Pfund gestärkt werden. Daher werde wohl ein Großteil der 750 Millionen Pfund, die Fosun Thomas Cook zuschießen wolle, in Form von neu ausgegeben Aktien verrechnet werden. Allerdings dürfe der chinesische Konzern nicht die Mehrheit an Thomas Cook erhalten. Denn als dann "nicht-europäische" Gesellschaft drohe ein Verlust begehrter Start- und Landerechte für die Airline-Töchter wie etwa Condor.Gut möglich sei daher, dass weitere Investoren wie etwa Neset Kockar, der kürzlich mit 8,01 Prozent eingestiegen sei, mit ins Boot geholt werden sollten.Sollte der angeschlagene Reiseveranstalter also in den kommenden Jahren wieder Gewinne erzielen, so würden diese dann vermutlich auf eine massiv gestiegene Anzahl an Aktien aufgeteilt, was natürlich wiederum den Wert jeder einzelnen aktuell noch ausstehenden Aktie deutlich vermindern würde!Trotz der zuletzt deutlichen Erholung des Kurses notiere etwa die bis Juni 2022 laufende Thomas-Cook-Anleihe (WKN A1895A) aktuell noch bei 27. Gelinge es, durch den Deal mit Fosun die Pleite abzuwenden, so könnten in drei Jahren 100 Prozent der Schuldverschreibung zurückgezahlt werden. Allerdings sei der Deal mit Fosun und damit die Rettung natürlich noch längst nicht fixiert - andernfalls würde der Anleihekurs jetzt wohl schon deutlich höher stehen. Und auch im Falle einer Geldspritze sei damit längst noch nicht sicher, ob Thomas Cook bis zum Jahre 2022 ohne weitere Geldspritzen auskommen werde. Auch die Anleihe bleibe damit eine hochriskante Wette.Thorsten Küfner von "Der Aktionär" rät weiterhin klar vom Kauf der Thomas Cook-Aktie ab. Bei den Schuldverschreibungen sei das Chance/Risiko-Verhältnis zumindest etwas besser. Allerdings seien auch hier die Risiken nach wie vor sehr hoch. Es sollten sich daher ausnahmslos sehr mutige Anleger, die sich mit Anleihen auskennen (!), positionieren. (Analyse vom 09.08.2019)