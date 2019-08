Börsenplätze Thomas Cook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Thomas Cook-Aktie:

0,1180 EUR -7,31% (06.08.2019, 15:50)



London Stock Exchange-Aktienkurs Thomas Cook-Aktie:

0,0985 GBP -19,91% (06.08.2019, 15:36)



ISIN Thomas Cook-Aktie:

GB00B1VYCH82



WKN Thomas Cook-Aktie:

A0MR3W



Ticker-Symbol Thomas Cook-Aktie:

TCG



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Thomas Cook-Aktie:

TCKGF



Kurzprofil Thomas Cook plc:



Thomas Cook Group plc (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) ist ein international tätiger Touristikkonzern. Die Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft sind in die Divisionen UK und Irland, Kontinentaleuropa, Nordeuropa und Gruppen-Fluggesellschaften gegliedert. Thomas Cook unterhält eine Flotte von mehr als 90 Flugzeugen und ist über ein Netzwerk von rund 3.400 Reiseshops in 19 Ländern weltweit präsent. (06.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Thomas Cook-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Reisekonzerns Thomas Cook plc (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) unter die Lupe.Nach zuletzt kräftigen Rücksetzern sei die Stimmung der Marktteilnehmer im heutigen Handel wieder deutlich besser. Davon würden auch die Touristikaktien TUI und Thomas Cook profitieren. Während sich die TUI-Anteile um knapp drei Prozent verteuern würden, hätten die noch weitaus stärker heruntergeprügelten Thomas-Cook-Papiere zwischenzeitlich sogar zweistellig zugelegt.Nichtsdestotrotz bleibe die Aktie von Thomas Cook ein äußerst heißes Eisen. Zur Erinnerung: Das Unternehmen schreibe nun das zweite Jahr in Folge tiefrote Zahlen. Analystenprognosen zufolge würden auch für das kommende Geschäftsjahr Verluste eingefahren.Ohne fremde Hilfe würde der Konzern angesichts eines negativen Eigenkapitals von 1,3 Milliarden Pfund wohl die Pleite kaum noch verhindern können.Für den "Aktionär" bleibe die Aktie der wirtschaftlich gesunden TUI daher ganz klar erste Wahl im Touristiksektor. Die Chancen stünden gut, dass sich die Erholung hier nachhaltig fortsetzen werde. Wer bei der günstig bewerteten Dividendenperle einsteigen wolle, sollte sein Investment mit einem Stopp bei 7,50 Euro absichern.Die Thomas Cook-Aktie ist allenfalls für hartgesottene Zocker geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link