Kurzprofil Thomas Cook plc:



Thomas Cook Group plc (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) ist ein international tätiger Touristikkonzern. Die Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft sind in die Divisionen UK und Irland, Kontinentaleuropa, Nordeuropa und Gruppen-Fluggesellschaften gegliedert. Thomas Cook unterhält eine Flotte von mehr als 90 Flugzeugen und ist über ein Netzwerk von rund 3.400 Reiseshops in 19 Ländern weltweit präsent. (19.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Thomas Cook-Aktienanalyse von Thorsten Küfner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Reisekonzerns Thomas Cook plc (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) unter die Lupe.Das Papier des Reisekonzerns sei im heutigen Handel erneut unter Druck geraten. Inzwischen notiere die Aktie wieder nur knapp über den jüngst erreichten Rekordtiefs. Besonders bedrohlich sehe es nun auch wieder für die Anleihen des Unternehmens aus - drohe doch die Pleite?Blicke man auf die Entwicklung der Anleihenkurse, so dürfte den Aktionären und Gläubigern mulmig werden. So sei nun etwa der Kurs für eine bis Juni 2022 laufende Schuldverschreibung von ursprünglich 100 Punkten/Prozent auf mittlerweile nur noch 21 Prozent gefallen.Mehrere Ratingagenturen hätten die ohnehin schon auf Junk-Bond-Niveau verharrende Bonität des Reisekonzerns kürzlich weiter gesenkt. Ein Schuldenschnitt könne einigen Experten zufolge wohl nicht ausgeschlossen werden.Die Chancen stünden zwar noch relativ gut, dass der Fosun-Deal zustande komme und eine Pleite abgewendet werden könne.Es bleibt aber dabei: Anleger sollten tunlichst weiterhin die Finger von der Aktie von Thomas Cook lassen, die Verwässerung der Anteile dürfte massiv ausfallen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Zudem sollten sich Anleger vor Augen halten, dass durch den Einstieg von Fosun zwar eine Pleite abgewendet werden könnte, die Probleme im operativen Geschäft aber weiterhin bestünden. (Analyse vom 19.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link